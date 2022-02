Ο Jack White κυκλοφορεί το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Fear Of The Dawn»

Το ομότιτλο τραγούδι του πρώτου από τα δύο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ο Jack White φέτος.

Ο Jack White πρόκειται να κυκλοφορήσει δύο νέα άλμπουμ τους επόμενους μήνες: έναν «πολύ σκληρό» rock δίσκο με τίτλο «Fear Of The Dawn» και ένα «πολύ ήπιο» ακουστικό LP με τίτλο «Entering Heaven Alive».

Ο 46χρονος καλλιτέχνης μοιράζεται μια νέα πρόγευση του πρώτου άλμπουμ κυκλοφορώντας το ομότιτλο τραγούδι και παράλληλα παρουσιάζει ένα νέο μουσικό βίντεο για το «Fear Of The Dawn» που σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Ο Jack White υπογράφει μόνος του τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του τραγουδιού.

«Δεν μπορώ να ελέγξω πότε το σκοτάδι / Καλύπτει το φως από τις σπίθες στην πόλη / Για να μας κρατήσει ζωντανούς / Θα σε αγκαλιάσω και θα κρύψω τον ηλεκτρισμό/ Όχι περισσότερο από δύο τσιγάρα / Αλλιώς η φωτιά από το σπίρτο θα μας προδώσει / Αλλά στο σκοτάδι, μπορώ να στοιχηματίσω / Εσύ κι εγώ δεν θα μετανιώσουμε που μας έσωσε», τραγουδά στο «Fear Of The Dawn».

Ο Jack White είχε προαναγγείλει το «Fear Of The Dawn» με το single «Taking Me Back» και είχε προϊδεάσει για το «Entering Heaven Alive» με το «Love Is Selfish».

Το «Fear Of The Dawn» θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου, ενώ το Entering Heaven Alive θα ακολουθήσει στις 22 Ιουλίου.

Τα singles «Fear Of the Dawn» και «Love Is Selfish» θα κυκλοφορήσουν σε ένα τρίχρωμο single 7 ιντσών περιορισμένης έκδοσης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Third Man Records από τις 19 Φεβρουαρίου.

Για την προώθηση και των δύο άλμπουμ, ο Jack White θα πραγματοποιήσει μια εκτεταμένη περιοδεία με τίτλο «Supply Chain Issues Tour» που θα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και περιλαμβάνει σχεδόν 60 συναυλίες σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.