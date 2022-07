Το «Entering Heaven Alive» χαρακτηρίζεται από διαφορετικές εμπνεύσεις, διαφορετικά θέματα και διαφορετικές διαθέσεις από το «Fear Of The Dawn».

Πριν συμπληρωθούν τρεις μήνες από το «Fear Of The Dawn», ο Jack White παρουσιάζει το δεύτερο νέο άλμπουμ του για φέτος, το «Entering Heaven Alive», το οποίο κυκλοφορεί από τη Third Man Records.

Το «Entering Heaven Alive», το οποίο περιλαμβάνει ήδη γνωστά singles όπως τα «If I Die Tomorrown» και «Love Is Selfish», είναι διαθέσιμο σε όλες τις μορφές, μεταξύ των οποίων standard μαύρο βινύλιο, CD, μία περιορισμένη έκδοση αποκλειστικής λευκής κασέτας στο Bandcamp και ψηφιακή λήψη.

Στις εναλλακτικές εκδόσεις βινυλίου περιλαμβάνονται η αποκλειστική έκδοση «Detroit Denim» στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία και η «Tranquil Turquoise» στο διαδικτυακό κατάστημα της Third Man Records.

Παράλληλα με το άλμπουμ, ο Jack White κυκλοφόρησε επίσης ένα lyric video για το «A Tip From You To Me», το νεότερο και τρίτο single από το «Entering Heaven Alive».

Ο Jack White γιόρτασε την κυκλοφορία του «Entering Heaven Alive» με δύο αποκλειστικές εμφανίσεις σε δισκοπωλεία του Λονδίνου.

Στις 22 Ιουλίου, εμφανίστηκε στο «Rough Trade East» του Ανατολικού Λονδίνου για μία ακουστική εμφάνιση και για να υπογράψει αντίτυπα του άλμπουμ, ενώ ακολούθησε αργότερα το ίδιο απόγευμα μία sold-out συναυλία στο ζεστό Union Chapel του Islington

Στις 23 Ιουλίου, πραγματοποίησε τρία ξεχωριστά ακουστικά σόλο σετ στο Blue Basement της Third Man στο Λονδίνο.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με τη διοργάνωση πάρτι ακρόασης του «Entering Heaven Alive» σε επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπωλεία στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρώτο άλμπουμ του Jack White για το 2022, το «Fear Of The Dawn», κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και κατέκτησε το No. 1 στα charts των Top Alternative Albums και Top Rock Albums του Billboard. Επίσης ανέβηκε στο No. 4 του γενικού chart του Billboard 200 στις ΗΠΑ και στο No. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Fear Of The Dawn» και το «Entering Heaven Alive» χαρακτηρίζονται από διαφορετικές εμπνεύσεις, διαφορετικά θέματα και διαφορετικές διαθέσεις.

Ο Jack White μόλις ολοκλήρωσε το βρετανικό και ευρωπαϊκό σκέλος της επικής περιοδείας του «Supply Chain Issues» Tour, ενώ το Σάββατο 30 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο Fuji Rock Festival της Ιαπωνίας.

Η περιοδεία, η οποία χαρακτηρίστηκε από το Variety ως «το μεγαλύτερο rock ‘n’ roll show στη Γη», θα συνεχιστεί με δεύτερη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική, που θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου από το Armory της Μινεάπολης.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: