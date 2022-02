O Jack Savoretti επιστρέφει στην Αθήνα για μία συναυλία στο γήπεδο Tae Kwon Do

Μία αξέχαστη βραδιά με τον Jack Savoretti το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Μετά την εξαιρετική συναυλία που μας χάρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού και έγινε sold out δύο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της, ο Jack Savoretti επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με την μπάντα του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Europiana».

Μετά από τις αλλεπάλληλες αναβολές λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, ο Jack Savoretti εμφανίστηκε τελικά στο κατάμεστο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού στις 27 Σεπτέμβριο 2021.

Ήταν μία μοναδική βραδιά που έμεινε αξέχαστη τόσο για τον ίδιο αλλά και για το κοινό που δεν σταμάτησε να τον χειροκροτεί και να τραγουδά μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

To άλμπουμ «Europiana» του Jack Savoretti κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021.

Απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και έγινε το δεύτερο άλμπουμ του Jack Savoretti που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ηνωμένο Βασίλειο μετά το άκρως επιτυχημένο «Singing To Strangers» του 2019.

Έχοντας θεωρηθεί ως «next big thing» ως τραγουδοποιός σε ηλικία 20 ετών, ο Jack Savoretti προτίμησε να τραβήξει το δύσκολο δρόμο δίχως να κάνει συμβιβασμούς στην πορεία του.

Προτίμησε να παλέψει με τον τρόπο που εκείνος ήθελε, δημιουργικά, κερδίζοντας την καλλιτεχνική του ελευθερία, αλλά χάνοντας αρχικά το χρυσό εισιτήριο για τη φήμη του.

Όμως, όλες οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, η πίστη στον εαυτό του και στην τέχνη του, έγιναν η αφορμή για να μπορεί να αγγίζει και να συνδέεται με ένα μαγικό τρόπο με όλους τους αγνώστους ανθρώπους.

Και έτσι, να μην θεωρείται, πλέον, το «next big thing», αλλά ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς τραγουδοποιούς των τελευταίων ετών, δίχως να κάνει εκπτώσεις και παραμένοντας αληθινός και ταπεινός απέναντι στους ανθρώπους που τον ακολουθούν.

O Jack Savoretti είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινό, το οποίο όμως και ο ίδιος αγαπάει πολύ.

Δεν είναι τυχαίο, αφού 16 τραγούδια του παίζονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά ραδιόφωνα, ανάμεσά τους τα «What More Can I Do», «Whiskey Tango», «Greatest Mistake», «Love is On The Line», «Who’s Hurting Who», «Too Much history» και άλλα.

Όλα αυτά τα τραγούδια καθώς και πολλά ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε πάλι ζωντανά στις 3 Δεκεμβρίου.

Προπώληση εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων

Καθήμενοι: early bird €38 / προπώληση €43

Arena: early bird €34 / προπώληση €38

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/jack-savoretti