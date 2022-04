Jack Savoretti: Ακούστε το νέο τραγούδι «Dancing Through The Rain» από το «Europiana Encore»

Ο Jack Savoretti στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας.

Μετά από μια συναρπαστική sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό τον μήνα, ο Jack Savoretti παρουσιάζει το νέο single «Dancing Through The Rain».

Πρόκειται για το δεύτερο νέο τραγούδι από την επερχόμενη κυκλοφορία του «Europiana Encore», μια ειδική εκτεταμένη έκδοση του άλμπουμ του «Europiana», το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και κατέκτησε τα charts το 2021.

Το «Dancing Through The Rain» είναι ένα ειλικρινές τραγούδι γεμάτο ελπίδα, με έμφαση στα synthesizers.

«Δεν υπάρχει ποτέ λάθος στιγμή για ένα τραγούδι για την ελπίδα», δηλώνει ο Jack Savoretti για το τραγούδι.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ νιώθω την ανάγκη να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι και να χορέψω μέσα στη βροχή!», προσθέτει.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Jack Savoretti κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Europiana»

Το «Europiana Encore», μια ξεχωριστή διευρυμένη έκδοση του επιτυχημένου άλμπουμ «Europiana» του Jack Savoretti, θα περιλαμβάνει έξι ολοκαίνουργια κομμάτια, μεταξύ των οποίων το νέο single «You Don’t Have To Say You Love Me / Io Che Non Vivo Senza Te (Medley)», το χορευτικό «Late Night» και το funk «Why Not».

Το πρώτο single, «You Don’t Have To Say You Love Me / Io Che Non Vivo Senza Te (Medley)», είναι μια επική διασκευή με πιάνο του κλασικού ιταλικού τραγουδιού «Io che non vivo senza te» του 1965, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε από τους Pino Donaggio και Vito Pallavicini.

Ένα πανέμορφο τραγούδι, διανθισμένο με εκπληκτικά έγχορδα και πλημμυρισμένο από πνευστά, που αποτέλεσε παγκόσμια επιτυχία για την Dusty Springfield όταν κυκλοφόρησε τη δική της αγγλόφωνη εκδοχή της το 1966. Η διασκευή του Jack Savoretti είναι η πρώτη δίγλωσση εκδοχή του τραγουδιού.

«Με τον ίδιο τρόπο που δεν θέλετε να τελειώσει η νύχτα, δεν θέλω να τελειώσει αυτό το ταξίδι του “Europiana”. Κάτι περισσότερο από μια επανακυκλοφορία, το “Europiana Encore” είναι η συνέχεια», σχολιάζει ο Jack Savoretti.

Μετά την εξαιρετική συναυλία που μας χάρισε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Jack Savoretti επιστρέφει στην Αθήνα για μία αξέχαστη βραδιά το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Το «Europiana Encore» θα κυκλοφορήσει από την EMI στις 20 Μαΐου.