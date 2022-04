Ο Jack Harlow κυκλοφορεί το νέο single «First Class»

Ο Jack Harlow δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την «First Class» στο νέο single του.

Το «First Class» είχε ήδη γνωρίσει επιτυχία στο TikΤοκ πριν κυκλοφορήσει, με ένα απόσπασμα 20 δευτερολέπτων, αλλά τώρα που είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming δικαιολογεί όλο τον θόρυβο που προκλήθηκε.

Εκτός από το γεγονός ότι είναι το πιο trendy θέμα στο TikTok αυτή τη στιγμή, οι στίχοι του «First Class» ασχολούνται επίσης με μερικά από τα πιο δημοφιλή θέματα εκτός της εφαρμογής.

Ο Jack Harlow έχει προϊδεάσει για το τραγούδι σε τρεις ξεχωριστές αναρτήσεις του στο TikTok, με την καθεμία να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές. Στην πρώτη ανάρτηση τον βλέπουμε στο στούντιο να ραπάρει το τραγούδι, ενώ στην επόμενη ανάρτηση προετοιμάζεται για την εμφάνισή του στη σκηνή των φετινών των Βραβείων Grammy μαζί με τον Lil Nas X.

Δημοφιλείς δημιουργοί του TikTok έχουν εντείνει το θόρυβο γύρω από «First Class», το οποίο είναι πλέον το τραγούδι – θέμα του «BBL Wave».

Ο Jack Harlow χρησιμοποιεί στο νέο τραγούδι του samples από την επιτυχία «Glamorous» της Fergie από το 2006 και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αποπλάνησης με το χαλαρωτικό flow του.

Come Home The Kids Miss You

May 6th pic.twitter.com/DftfWqFqHT

— Jack Harlow (@jackharlow) April 6, 2022