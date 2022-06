Jack Harlow και Drake πηγαίνουν στον ιππόδρομο στο video του «Churchill Downs»

Ο Jack Harlow και ο Drake απολαμβάνουν μία ημέρα στον ιππόδρομο.

Ο Jack Harlow κυκλοφόρησε ένα νέο music video για το τραγούδι του «Churchill Downs» με τη συμμετοχή του Drake.

Το music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του φετινού αγώνα ιπποδρομιών Kentucky Derby στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στον οποίο παρευρέθηκαν οι δύο αστέρες της hip-hop.

Το όνομα του «Churchill Downs» προέρχεται από τον διάσημο χώρο όπου διεξάγεται ο ιστορικός αγώνας ιπποδρομιών εδώ και σχεδόν 150 χρόνια. Η φετινή κούρσα ήταν η 148η στην ιστορία.

Ο Jack Harlow βρίσκεται δίπλα στον ιππόδρομο και κάποια στιγμή, ο Drake κάνει την εμφάνισή του και καταλήγει να χορεύει με τη μητέρα του Jack. Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης οι Bryson Tiller, Druski και DJ Drama.

Εκτός από τα πλάνα των συμμετεχόντων στον αγώνα, την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης και τα άλογα που τρέχουν, το βίντεο αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του Jack Harlow και του Drake που ραπάρουν στην κάμερα και απολαμβάνουν κατά τα άλλα την εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο για το «Churchill Downs», ο Jack Harlow επισκέπτεται επίσης ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει ρόπαλα του μπέιζμπολ και παρακολουθεί τη διαδικασία.

Ο Jack Harlow δήλωσε αργότερα ότι αποφάσισε να στοιχηματίσει στο ίδιο άλογο που στοιχημάτισε και ο Drake, με αποτέλεσμα να χάσει «πολλά χρήματα».

Όταν μίλησε, ωστόσο, για τη συνεργασία του με τον Drake, αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα πρόσθεσε περισσότερους στίχους στο δικό του κουπλέ όταν ο 6 God ηχογράφησε το δικό του.

Το «Churchill Downs» είναι ένα από τα τραγούδια του πρόσφατου άλμπουμ «Come Home The Kids Miss You» του Jack Harlow, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες κορυφής με τον Pharrell Williams, τον Justin Timberlake και τον Lil Wayne.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Top R&B/Hip-Hop Albums Chart του Billboard με ημερομηνία 12 Μαΐου. Το «Come Home The Kids Miss You» διαδέχεται το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jack Harlow, «Thats What They All Say», το οποίο έφτασε στο Νο. 2 της κατάταξης τον Δεκέμβριο του 2020.