J Hus και Drake ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Who Told You»

Ο J Hus συνεργάζεται με τον Drake.

Μετά από μία απουσία τριών ετών, ο Λονδρέζος ράπερ J Hus έβαλε επιτέλους φωτιά στη hip-hop σκηνή με το single «It’s Crazy» πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο του χάρισε μία θέση στο Top 15 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλλά ο αγαπημένος της βρετανικής rap μόλις ξεκίνησε. Γνωστός για τα συναρπαστικά bangers του που έχουν γίνει βασικό στοιχείο σε κάθε DJ set και κάθε πάρτι, ο J Hus κυκλοφορεί τώρα το «Who Told You» σε συνεργασία με τον Drake.

Σε παραγωγή του P2J, είναι ένα ακόμα κομμάτι που θα εδραιώσει ακόμα περισσότερο την επιρροή του στη σκηνή.

Το «Who Told You» μας υπενθυμίζει το απαράμιλλο ταλέντο του J Hus να δημιουργεί κορυφαία μουσική για πάρτι: Φανταστείτε να κρατάτε ένα πλαστικό ποτήρι με το αγαπημένο σας ποτό μία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, να ακούγεται ο στίχος «Who told you bad man don’t dance / Who told you gangsters don’t dance» και να μπαίνετε σε έναν αμυδρά φωτισμένο κόσμο με εντυπωσιακές γυναίκες και άντρες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση.

Αυτή είναι η ενέργεια που ο J Hus χαρίζει για άλλη μία φορά στους ακροατές του. Αλλά εκεί που νομίζετε ότι το «Who Told You» δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, ο Drake εμφανίζεται, και με το αβίαστο rap flow του δίνει στο τραγούδι την τελική σφραγίδα για να γίνει ένας από τους ασυναγώνιστους rap ύμνους για το καλοκαίρι του 2023.

Αυτή η συνεργασία κλείνει έναν κύκλο για τους δύο τιτάνες της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο O2 Arena του Λονδίνου στις 5 Απριλίου 2019, ο Drake υποδέχθηκε τον J Hus στην πατρίδα του με τον πιο επικό τρόπο, προσκαλώντας τον στη σκηνή μπροστά σε 20.000 θεατές που κραύγαζαν. Ήταν μία πραγματικά συγκινητική και εορταστική βραδιά για το κοινό.

«Χρειάζονται αυτή τη μουσική. Χρειάζονται την παρουσία του», τόνισε ο Drake αναφερόμενος στον J Hus.

Το προηγούμενο τραγούδι του «It’s Crazy», σε παραγωγή των Fumes (Rimzee, MoStack) και The Elements (Burna Boy, AJ Tracey, Headie One), κυκλοφόρησε μαζί με ένα φρενήρες music video σε σκηνοθεσία του Taz Tron Delix (Stormzy, Headie One, Calvin Harris).

Ο J Hus εμφανίζεται με μια μαύρη Mercedes Benz, μία αναφορά στον εμβληματικό στίχο «Came in a black Benz / left in a white one» από το single «Did You See» του πρώτου άλμπουμ του «Common Sense», περιτριγυρισμένος από πλήθος φίλων.

Συμπτωματικά, το «It’s Crazy» κυκλοφόρησε μόλις λίγες ημέρες μετά την επέτειο των έξι ετών του «Common Sense».

Ένας δίσκος που ανέδειξε με το καλημέρα καθοριστικά για τη γενιά του street rap τραγούδια όπως τα «Dem Boy Paigon», «Lean and Bop» και «Friendly», τα οποία απέδειξαν ότι ο J Hus μπορούσε να κάνει το πλήθος να χορεύει και να προκαλεί χάος παράλληλα: ένα ολοκαίνουργιο κατόρθωμα για τη βρετανική μουσική σκηνή.

Έχουν περάσει μόλις τρία χρόνια από τότε που ο J Hus κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του «Big Conspiracy», το οποίο του χάρισε ένα βραβείο στα BRIT Awards για τον Καλύτερο Βρετανό Άνδρα Καλλιτέχνη.

Τώρα έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τότε που το «Common Sense» μαγνήτισε το κοινό και τον εδραίωσε ως πρωταθλητή της rap και στο μεσοδιάστημα των δύο άλμπουμ, ο J Hus έκανε πολλές συμμετοχές σε βραβευμένα, best seller τραγούδια μερικών από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Dave, Skepta, Stormzy και Ed Sheeran.

Ωστόσο, η απαίτηση για νέα μουσική από τον J Hus μετά τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του είναι τόσο μεγάλη που η επιστροφή του μοιάζει με την πολυπόθητη επιστροφή ενός εξαιρετικά καταξιωμένου καλλιτέχνη.

Οι βάσεις έχουν μπει. Έχει πολλά ονόματα – Uju Militer, The Farda, Ezmalay, The Ugliest (έτσι ονομάστηκε από την ομώνυμη μάρκα ρούχων του). Αλλά υπάρχει μόνο ένας J Hus.