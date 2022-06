Ο J-Hope θα είναι το πρώτο μέλος των BTS που θα κυκλοφορήσει νέα μουσική

Καθώς οι BTS προχωρούν σε «διάλειμμα επ΄αόριστον», ο J-Hope ετοιμάζει το σόλο άλμπουμ του.

Ο J-Hope πρόκειται να είναι το πρώτο μέλος των BTS που θα κυκλοφορήσει νέα μουσική, σύμφωνα με την Big Hit Music.

Μία ημέρα αφότου το επταμελές συγκρότημα ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή των ομαδικών δραστηριοτήτων του, εκπρόσωπος της Big Hit Music επιβεβαίωσε ότι τα μέλη των BTS θα κυκλοφορήσουν νέο σόλο υλικό και συνεργασίες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από τις υποχρεώσεις του συγκροτήματος.

Από τα μέλη του συγκροτήματος, ο J-Hope αναμένεται να είναι ο πρώτος που θα κυκλοφορήσει νέα σόλο μουσική, ενώ φέρεται να ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα προσωπικά βήματα του 28χρονου ράπερ στη δισκογραφία αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Οι BTS θα ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο που θα συνδυάζει ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες», δήλωσε εκπρόσωπος της Big Hit Music στα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας, όπως μεταφράστηκε από το Soompi.

«Θα είναι μία περίοδος κατά την οποία κάθε μέλος θα μπορέσει να αναπτυχθεί με τις ποικίλες δραστηριότητές του και αναμένουμε ότι αυτό θα ενθαρρύνει τους BTS να γίνουν μια μακροχρόνια ομάδα. Η εταιρεία θα το υποστηρίξει αυτό», πρόσθεσε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Weverse Magazine», ο J-Hope μίλησε για την κατάσταση των BTS κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την εμφάνισή τους στα Βραβεία Grammy 2022 τον Απρίλιο, λέγοντας ότι το συγκρότημα «βρισκόταν στα όρια της ψυχικής εξάντλησης» εκείνη τη στιγμή.

Ο J-Hope μοιράστηκε τις σκέψεις του για το «επ’ αόριστον διάλειμμα» των BTS κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων εορτασμών «Festa» για την επέτειο του συγκροτήματος.

«Νομίζω ότι η αλλαγή είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό για τους BTS να ξεκινήσουμε το δεύτερο κεφάλαιό μας», εξήγησε.

Η ανακοίνωση ότι οι BTS θα προχωρήσουν σε «επ’ αόριστον διάλειμμα» αιφνιδίασε τους θαυμαστές, καθώς ήρθε έτσι μόλις λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της τριπλής συλλογής «Proof» και του νέου single «Yet To Come».