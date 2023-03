Ο J-Hope των BTS συνεργάζεται με τον J. Cole στο νέο single «On The Street»

Το «On The Street» κυκλοφορεί λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκε ότι ο J-Hope θα ξεκινήσει σύντομα τη διαδικασία της κατάταξής του στον στρατό.

Το νέο single του J-Hope των BTS με τίτλο «On The Street» είναι μία ωδή στις καλλιτεχνικές ρίζες του, καθώς συνδέει το hip-hop με τον χορό του δρόμου.

Έτσι, ήταν απόλυτα λογικό να επιστρατεύσει τον J. Cole, έναν από τους σπουδαιότερους του είδους, για να τον βοηθήσει να ανεβάσει το τραγούδι σε άλλο επίπεδο.

Το «On The Street» έρχεται περίπου επτά μήνες μετά το πρώτο επίσημο σόλο άλμπουμ «Jack In The Box» του J-Hope που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022. Το τραγούδι εκφράζει ευγνωμοσύνη και αποπνέει ελπίδα ως ένας φόρος τιμής στους θαυμαστές του.

Το lo-fi hip hop τραγούδι διαθέτει μία easy-listening μελωδία και θερμούς στίχους. Ο σταρ της K-pop συμμετείχε στη δημιουργία του «On The Street», αλλά και στη δημιουργία της χορογραφίας και του μουσικού βίντεο, μεταφέροντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και τη ζεστασιά που συνοδεύει την αλλαγή της εποχής. Το «On The Street» απογειώνεται από τον σφυριχτό ήχο που ηχογράφησε ο ίδιος ο J-Hope.

Ο J-Hope χρησιμοποίησε τη λέξη «δρόμος» ως βασικό μοτίβο για το τραγούδι.

Ο «δρόμος» μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα μέρος από όπου περνάει η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων – μία μεταφορά για τη ζωή. Η λέξη έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τον J-Hope καθώς προέρχεται από το «street dance», ένα είδος χορού που αντιπροσωπεύει τις ρίζες του ως καλλιτέχνης.

Ο δρόμος είναι ο τόπος από τον οποίο προέρχονται οι εμπνεύσεις του στη μουσική και από τον οποίο παίρνει μαθήματα ζωής. Συμβολίζει επίσης το μονοπάτι που θα συνεχίσει να ακολουθεί με τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Στο «On The Street», ο J-Hope των BTS συνεργάζεται με έναν από τους πιο αγαπημένους του καλλιτέχνες όλων των εποχών, τον ράπερ και παραγωγό J. Cole. Η φωτεινή ενέργεια του J-Hope και το ειλικρινές rap του J. Cole συνθέτουν μαζί μία μοναδική σύμπραξη.

Το μουσικό βίντεο για το «On The Street» ακολουθεί τον J-Hope να χορεύει ελεύθερα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρουσιάζει στους θεατές στιγμές της ζωής σε κάθε γωνία της πόλης – από τα στενά δρομάκια μέχρι τους σταθμούς του μετρό και μία ταράτσα.

Ο J. Cole συμμετέχει επίσης στο μουσικό βίντεο του «On The Street», με τους δύο καλλιτέχνες να συναντιούνται σε μία ταράτσα στο τέλος.

Επιπλέον, ο J-Hope πραγματοποίησε ένα live στο Weverse σε εξωτερικό χώρο λίγο πριν την κυκλοφορία του «On The Street», όπου μοιράστηκε τις απόψεις του για το τραγούδι. Δεδομένου ότι ο τίτλος του υποδηλώνει το όνειρό του και το μήνυμα «ένα μονοπάτι για να περπατήσουμε μαζί» με τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, θέλησε να έρθει σε επαφή με το κοινό με έναν πρωτότυπο τρόπο με φόντο τον δρόμο.