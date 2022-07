Ο J-Hope των BTS κυκλοφορεί το άλμπουμ «Jack In The Box» και το video του «Arson»

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του J-Hope.

Το νέο σόλο άλμπουμ του J-Hope με τίτλο «Jack In The Box» κυκλοφορεί.

Με την πρώτη ματιά, ο J-Hope μπορεί να μοιάζει με το πιο αισιόδοξο μέλος των BTS, έχοντας διαρκώς ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Αλλά είναι πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται με μία ματιά. Είναι ο κύριος χορευτής του συγκροτήματος και συμμετέχει επίσης στη δημιουργία κάθε άλμπουμ των BTS.

Ο J-Hope δίνει μεγάλη προσοχή στην τέχνη του και δεν φοβάται να πειραματιστεί.

Με το νέο άλμπουμ του «Jack In The Box», ο J-Hope – κατά κόσμον Jung Hoseok – γίνεται εσωστρεφής και αναδεικνύει μια σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητάς του, αλλά και το πόσο πολυδιάστατος είναι.

Το «Jack In The Box» είχε προαναγγείλει ως πρώτο single το «MORE». Το άλμπουμ περιλαμβάνει επιπλέον τα τραγούδια «Pandora’s Box», «STOP», «= (Equal Sign)», «Music Box: Reflection», «What if…», «Safety Zone», «Future» και «Arson».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του Jack In The Box», ο J-Hope παρουσιάζει και το δεύτερο single του άλμπουμ, το «Arson».

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα φλογερό βίντεο, στο οποίο ο J-Hope «συναντά τον κόσμο έξω από το κουτί και στέκεται στο σταυροδρόμι αγωνιώντας για το ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το «Arson» είναι το τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνεται το άλμπουμ «Jack In The Box» του J-Hope.

Το «Jack In The Box» είναι το πρώτο επίσημο σόλο στούντιο άλμπουμ του J-Hope.

Το είδωλο της K-op παρουσίασε για πρώτη φορά στο ARMY τον μοναδικό ήχο το 2018 με το πρώτο του σόλο mixtape, «Hope World», ενώ το 2019 συνεργάστηκε με την Becky G στο single το «Chicken Noodle Soup».

Με το «Jack In The Box», ο J-Hope γίνεται το πρώτο μέλος των BTS που κυκλοφορεί σόλο μουσική, μετά την ανακοίνωση του συγκροτήματος ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τις ομαδικές δραστηριότητές του ώστε τα μέλη του να επικεντρωθούν στις σόλο καριέρες τους.

Σύμφωνα με την Big Hit Music, το «Jack In The Box» θα βοηθήσει τον J-Hope να «σπάσει το καλούπι και να αναπτυχθεί περισσότερο».

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: