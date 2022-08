J-Hope: Δείτε ολόκληρη την ιστορική εμφάνισή του στο «Lollapalooza»

Ο J-Hope τραγούδησε συνολικά 18 τραγούδια.

Η εμφάνιση του J-Hope στο μουσικό φεστιβάλ «Lollapalooza» του Σικάγο, που ονομάστηκε χαριτωμένα «HOBIPALOOZA» από το ARMY των BTS, έγραψε ιστορία.

Ο J-Hope ανέβηκε στη σκηνή την τελευταία βραδιά του «Lollapalooza», την Κυριακή 31 Ιουλίου και έγινε ο πρώτος ο Νοτιοκορεάτης καλλιτέχνης που εμφανίζεται ως επικεφαλής της κεντρικής σκηνής σε ένα μεγάλο αμερικανικό μουσικό φεστιβάλ.

Το βίντεο με την εμφάνιση του J-Hope, το οποίο ξεπερνά σε διάρκεια τη μία ώρα, ανέβηκε στο κανάλι BANGTANTV των BTS στο YouTube στις 3 Αυγούστου.

Το βίντεο περιλαμβάνει ολόκληρη την εμφάνιση του J-Hope κατά τη διάρκεια της τελευταίας βραδιάς του φεστιβάλ του Σικάγο και δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές του να τον παρακολουθήσουν να τραγουδά ζωντανά και τα 18 τραγούδια που είχε επιλέξει για το πρόγραμμά του εκείνο το βράδυ, μεταξύ των οποίων τραγούδια από τη σόλο δισκογραφία του καθώς και τραγούδια των BTS.

Ο J-Hope ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή χωρίς να έχει στο πλευρό του τους RM, Jin, Suga, Jimin, V και Jungkook και χάρισε μία εκρηκτική εμφάνιση στους 100.000 θεατές που είχαν κατακλύσει το «Grant Park» του Σικάγο στις 31 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα του J-Hope αποτελούταν από τις καλύτερες και λαμπερότερες επιτυχίες του, όπως τα τραγούδια «More», «Arson», «HANGSANG» και «P.O.P. (Peace of Piece)» από το νέο άλμπουμ του «Jack In The Box», αλλά και από τα τραγούδια από το πρώτο του mixtape του, «Hope World» του 2018, όπως το «Chicken Noodle Soup» με την Becky G.

Ο J-Hope υποδέχτηκε μάλιστα την Becky G στη σκηνή του «Lollapalooza» για να τραγουδήσουν μαζί τη συνεργασία τους.

Ο 28χρονος ράπερ και τραγουδιστής τραγούδησε επίσης κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ «Lollapalooza» επιτυχίες των BTS όπως το «Dynamite» και το «BTS Cypher Pt. 1» που είχαν διασκευαστεί κατάλληλα για την περίσταση.

Το φετινό «Lollapalooza» ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για τους λάτρης της K-pop μουσικής. Το προηγούμενο βράδυ από την εμφάνιση του J-Hope, στις 30 Ιουλίου, οι Tomorrow X Together έγραψαν ιστορία ως το πρώτο K-pop συγκρότημα που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ.