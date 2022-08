Ο J-Hope των BTS μιλά για την «πολύ σημαντική» πρώτη σόλο εμφάνισή του

«Είναι πολύ θετικό να αντιμετωπίζω νέες προκλήσεις που θα με βοηθήσουν πραγματικά ως άνθρωπο», δήλωσε ο J-Hope.

Ο J-Hope των BTS έγινε την Κυριακή 31 Ιουλίου ο πρώτος Νοτιοκορεάτης καλλιτέχνης που εμφανίστηκε ως επικεφαλής σε ένα μεγάλο αμερικανικό μουσικό φεστιβάλ, στο «Lollapalooza» του Σικάγο, κάνοντας παράλληλα το σόλο ντεμπούτο του στη σκηνή.

Παρότι ήταν χαλαρός, ο J-Hope δούλευε ακατάπαυστα για τη βραδιά και είχε ανεβάσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών του.

«Είναι πραγματικά μία τεράστια πρόκληση για εμένα ως καλλιτέχνης. Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για να προχωρήσω μπροστά. Οπότε έπρεπε πραγματικά να προετοιμαστώ πολύ σκληρά, αφού είναι μία πολύ σημαντική στιγμή και ένα σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής δουλειάς μου», είπε στο Rolling Stone στα παρασκήνια του φεστιβάλ με τη βοήθεια ενός μεταφραστή.

«Μετά από αυτή την εμφάνιση, ίσως να αισθανθώ πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσει ως καλλιτέχνη να κάνω το επόμενο βήμα», σημείωσε.

Ο J-Hope έκανε εντατικές πρόβες για τη ζωντανή εκτέλεση των singles «More» και «Arson» από το πρώτο ολοκληρωμένου άλμπουμ του, «Jack In The Box» και δήλωσε ότι ήταν ενθουσιασμένος που θα παρουσίαζε ζωντανά τα συγκεκριμένα τραγούδια για πρώτη φορά.

«Είναι επίσης τραγούδια που έχουν στυλ και που δεν τα έχω παρουσιάσει ξανά. Γι’ αυτό έκανα πολύ εξάσκηση γιατί είναι κάπως δύσκολα τραγούδια για να τα παρουσιάσεις ζωντανά», εξήγησε.

«Πρέπει να ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια βασιζόμενος αποκλειστικά στη φωνή μου και στη διάθεσή μου. Όχι στο συνηθισμένο όπλο που έχω, το οποίο είναι ο χορός. Έτσι, υπό αυτή την έννοια, επικεντρώθηκα πολύ σε αυτά τα δύο lead singles που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για εμένα», συνέχισε.

Το γεγονός ότι ο J-Hope έκανε την πρώτη του σόλο εμφάνιση σήμαινε επίσης ότι θα έκανε πρόβες χωρίς τα υπόλοιπα μέλη των BTS, μία εμπειρία που τη χαρακτήρισε «μοναχική», γελώντας.

«Μου λείπουν», είπε. Αλλά αυτό έφερε επίσης αρκετές προκλήσεις – σωματικά, ενεργειακά και πνευματικά – αφού τα τελευταία δέκα χρόνια δούλευε μέσα στο περιβάλλον ενός συγκροτήματος.

«Είναι πολύ απαιτητικό, αλλά και πολύ διασκεδαστικό. Έτσι, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να αντιμετωπίζω νέες προκλήσεις, οι οποίες θα με βοηθήσουν πραγματικά ως άνθρωπο. Οπότε πραγματικά απολαμβάνω όλη τη διαδικασία. Κάθε στιγμή είναι πολύ διασκεδαστική και καινούργια και με κάνει να νιώθω σαν να έχω επιστρέψει στις παλιές εποχές», ανέφερε.

Με το «Jack In The Box», ο J-Hope έγινε το πρώτο μέλος των BTS που κυκλοφόρησε το δικό του σόλο άλμπουμ και ήταν πραγματικά σόλο, χωρίς να προχωρά σε συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

«Γέμισα ολόκληρο το άλμπουμ μόνο με τη φωνή μου. Έτσι δημιούργησα αυτό το άλμπουμ για να μπορέσω να αποδείξω την αξία μου. Ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι αυτή είναι η μουσική που κάνω. Αυτή είναι η διάθεση που έχω. Ήθελα να ακούσουν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες τη μουσική μου, ήθελα να μάθουν οι καλλιτέχνες ότι “ο J-Hope κάνει αυτό το είδος μουσικής”», είπε.

«Ανυπομονώ για μία συνεργασία, ώστε ίσως μπορέσω να κάνω μία πολύ ωραία και φοβερή συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά είναι απλά η πιο τολμηρή φιλοδοξία μου. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε μελλοντικά σχέδια όπως αυτό. Αν κάνω μία συνεργασία στη συνέχεια, πιθανότατα θα αναδείξει το απόλυτο όπλο μου, που είναι ο χορός», συνέχισε.

Έχουν περάσει μόνο λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία του «Jack In The Box», στις 15 Ιουλίου, αλλά ο J-Hope έχει ήδη μία εμφάνιση σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο ενεργητικό του και είχε χρόνο να σκεφτεί τα μαθήματα που πήρε.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι συνειδητοποίησα, προχωρώντας σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, ότι ήταν μία τεράστια πρόκληση να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή. Ανατρέχοντας πίσω, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι συνειδητοποίησα ότι αν δεν το έκανα τώρα, δεν θα μπορούσα να κυκλοφορήσω αυτό το άλμπουμ», τόνισε.

«Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο στη μουσική διαδρομή μου. Έτσι, στην πραγματικότητα μετά από αυτό το άλμπουμ αρχίζω κάπως σιγά σιγά να χαράσσω την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κατευθυνθεί η μουσική μου στη συνέχεια», σχολίασε.

«Έμαθα ότι ίσως ήμουν λίγο αλαζόνας, ίσως ήμουν λίγο ανεπαρκής και ήμουν λίγο άπειρος. Αλλά έμαθα τόσα πολλά μέσα από αυτό το άλμπουμ. Με αυτή τη λογική, νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για εμένα», παραδέχθηκε ο J-Hope των BTS.