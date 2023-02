Το είδωλο της K-pop είχε ήδη συνεργαστεί με τον οίκο μόδας ως μέλος των BTS το 2021.

Ο J-Hope των BTS είναι ο νέος πρεσβευτής της Louis Vuitton.

«Ο οίκος είναι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη, ο οποίος φέρνει τη μοναδική γοητεία και το στυλ του σε αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο», ανέφερε η Louis Vuitton στην ανακοίνωσή της με την οποία μοιράστηκε την είδηση της συνεργασίας με τον J-Hope.

«Είναι αγαπητός στο κοινό σε όλο τον κόσμο για την αισιόδοξη ενέργειά του, τις ακριβείς χορογραφίες του και τη δημιουργική καλλιτεχνική κατεύθυνσή του», ανέφερε ο οίκος μόδας.

«Με μια θετική παρουσία εντός και εκτός σκηνής, ο J-Hope συνεχίζει να διευρύνει τα καλλιτεχνικά όρια και να εμπνέει το διεθνές κοινό», πρόσθεσε η Louis Vuitton.

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των BTS, ο Κορεάτης ράπερ είχε ήδη διατελέσει πρεσβευτής του Louis Vuitton το 2021. Το boy band της K-pop είχε φορέσει μάλιστα ειδικά σχεδιασμένα κοστούμια του οίκου όταν παρευρέθηκε στα Βραβεία Grammy του 2022.

Πιο πρόσφατα, ο J-Hope κάθισε στην πρώτη σειρά, δίπλα στον υπεύθυνο δημιουργικού του γυναικείου τμήματος του Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, στην παρουσίαση της ανδρικής κολεξιόν του οίκου μόδας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον περασμένο μήνα.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας τους, η Louis Vuitton Worldwide ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία σειρά από editorial φωτογραφίες με τον J-Hope να φωτογραφίζεται με σύνολα από τη συλλογή του οίκου για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2023.

Μεταξύ άλλων, ο J-Hope των BTS εμφανίζεται με ένα ιριδίζον μπουφάν με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα της Louis Vuitton, ένα κομψό cloud gray μπουφάν με το «Vuitton» σε καφέ γράμματα στο στήθος και ένα denim φούτερ με streetwear έμπνευση και κίτρινες ραφές.

Την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 17 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες του Weverse και του Disney+ το νέο ντοκιμαντέρ «J-Hope In The Box» του J-Hope.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις 200 ημέρες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του πρώτου σόλο άλμπουμ του, «Jack In the Box», τον Ιούλιο του 2022, καθώς και την ιστορική εμφάνιση του J-Hope στο «Lollapalooza» τον ίδιο μήνα, με τον J-Hope να γίνεται ο πρώτος Κορεάτης καλλιτέχνης που τίθεται επικεφαλής ενός αμερικανικού φεστιβάλ.

