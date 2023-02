Ο J-Hope των BTS θα κυκλοφορήσει ένα νέο σόλο τραγούδι αυτή την εβδομάδα

Το τραγούδι θα αναφέρεται στις ρίζες του J-Hope.

Ο J-Hope των BTS πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο σόλο single, με τον τίτλο «on the street», αυτήν την εβδομάδα.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την Big Hit Music σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε προς τους θαυμαστές του J-Hope και των BTS στην πλατφόρμα του Weverse, αποκαλύπτοντας επίσης ότι το single θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 3 Μαρτίου.

«Ο J-Hope έγραψε το τραγούδι για να μοιραστεί τα ειλικρινή συναισθήματά του προς τους θαυμαστές του», σύμφωνα με την ανάρτηση.

«Ο τίτλος “on the street” αναφέρεται στις ρίζες του J-Hope – το street dance – από τις οποίες ξεκίνησε το όνειρό του να γίνει καλλιτέχνης και το μονοπάτι που ο καλλιτέχνης και οι θαυμαστές θα συνεχίσουν να περπατούν μαζί», εξηγεί η Big Hit Music.

«Ελπίζουμε ότι το “on the street” του J-Hope θα αποτελέσει ένα δώρο με ιδιαίτερη σημασία για όλους όσοι υποστηρίζουν τον καλλιτέχνη. Σας παρακαλούμε να περιμένετε με ανυπομονησία το νέο τραγούδι του j-Hope!», αναφέρει.

Το «on the street» θα είναι το πρώτο νέο τραγούδι του J-Hope μετά την κυκλοφορία του σόλο άλμπουμ του «Jack In The Box» τον Ιούλιο του 2022.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο J-Hope ξεκίνησε τη διαδικασία για να καταταγεί στον στρατό της Νότιας Κορέας και να εκπληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία του.

Ο 29χρονος τραγουδιστής είχε ζητήσει αναβολή της κατάταξής του, αλλά σύμφωνα με μία νέα ανακοίνωση από την Big Hit Music, έχει αποσύρει το συγκεκριμένο αίτημα και αναμένεται να καταταγεί σύντομα στον στρατό.

Ο J-Hope είναι το δεύτερο μέλος των BTS που θα καταταγεί στον στρατό, μετά τον Jin, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι άνδρες στη Νότια Κορέα συνήθως υποχρεούνται να κατατάσσονται στον στρατό μέχρι την ηλικία των 28 ετών, αν και το μετάλλιο πολιτιστικής αξίας που απονεμήθηκε το 2018 στους BTS από τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Moon Jae-In, επιτρέπει στα επτά μέλη του συγκροτήματος να καταταγούν μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η Big Hit Music τον Οκτώβριο, τα μέλη των BTS θα πραγματοποιήσουν κανονικά τη στρατιωτική θητεία τους και θα επανενωθούν ως συγκρότημα «περίπου το 2025», μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους.

Αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα νεότερα μέλη των BTS μπορεί να καταταγούν στον στρατό νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς ο Jimin και ο V υποχρεούνται επισήμως να καταταγούν μέχρι το 2025 και το νεότερο μέλος του συγκροτήματος, ο Jungkook, μέχρι το 2027.

Ο Suga γίνεται 30 ετών τον Μάρτιο του 2023 και ως εκ τούτου είναι πιθανό να ξεκινήσει σύντομα τη στρατιωτική θητεία του.