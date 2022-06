Ο J-Hope των BTS δίνει πρόγευση από το νέο single «More»

Μία μικρή πρόγευση από τον ήχο που αναμένεται να ακολουθήσει ο J-Hope στο επερχόμενο άλμπουμ του.

Ο J-Hope των BTS έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του νέου του σόλο single «More».

Στο teaser διάρκειας 15 δευτερολέπτων που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι της HYBE στο YouTube – και το οποίο ανάρτησε επίσης ο J-Hope στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram – απεικονίζεται ένα μοναδικό ασημένιο κλειδί με τον τίτλο του τραγουδιού χαραγμένο στην όψη του.

Τα industrial κρουστά χτίζουν ένα ρυθμό εμπνευσμένο από τα ’90s και στο τέλος του teaser το είδωλο της K-pop φωνάζει: «’Cause I want some more!».

Το «More» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 1 Ιουλίου. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του J-Hope, με τίτλο «Jack in the Box», το οποίο θα ακολουθήσει στις 15 Ιουλίου.

Το πρώτο σόλο άλμπουμ του J-Hope έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης που έκαναν οι BTS νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα αφιερώσουν λίγο χρόνο μετά από σχεδόν μια δεκαετία ασταμάτητης δουλειάς ως συγκρότημα για να επικεντρωθούν για λίγο στις προσωπικές καριέρες του.

Η είδηση προκάλεσε διαδικτυακό πανικό στους φανατικούς θαυμαστές του boy band, καθώς η αγγλική μετάφραση του επετειακού δείπνου «Festa», κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η ανακοίνωση, έλεγε ότι το συγκρότημα θα προχωρήσει σε «διάλειμμα».

Η ανακοίνωση των BTS επηρέασε και την οικονομία της Νότιας Κορέας, με τη μετοχή της εταιρείας ψυχαγωγίας HYBE, η οποία διαχειρίζεται το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop, να καταγράφει απώλειες 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης την επομένη ημέρα.

Μία εβδομάδα αργότερα, οι μετοχές της εταιρείας εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 27,7%.

Εν τω μεταξύ, ο J-Hope δεν είναι το μόνο μέλος των BTS που κάνει ήδη τις δικές του μουσικής κινήσεις. Μόλις το συγκρότημα κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 για έκτη φορά, με το νέο άλμπουμ του «Proof», ο Jungkook συμμετείχε στο νέο single «Left and Right» του Charlie Puth.

Οι BTS δημοσίευσαν επίσης ένα αξιολάτρευτο animated μουσικό βίντεο για το νέο single τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».