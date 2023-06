Ο J-Hope των BTS κυκλοφορεί τη ροκ εκδοχή του «Arson»

Η κυκλοφορία του J-Hope για τους εορτασμούς για τα δέκα χρόνια των BTS.

Ο J-Hope των BTS κυκλοφόρησε μία ξεχωριστή ροκ εκδοχή του τραγουδιού του «Arson».

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Arson» ήταν ένα από τα τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του J-Hope, με τίτλο «Jack In The Box», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022.

Στη νέα εκδοχή του «Arson», η μίνιμαλ ενορχήστρωση έχει αντικατασταθεί από τους δυνατούς ήχους της κιθάρας και τα καταιγιστικά ντραμς. Το ανανεωμένο «Arson» ολοκληρώνεται και με ένα εκρηκτικό σόλο κιθάρας στο outro.

Το «Arson (Rock ver.)» είναι η πρώτη σόλο κυκλοφορία του J-Hope μετά την έναρξη της υποχρεωτικής στρατιωτικής του θητείας τον Απρίλιο.

Ο 29χρονος ράπερ ήταν το δεύτερο μέλος των BTS που κατετάγη στον στρατό της Νότιας Κορέας, μετά το μεγαλύτερο μέλος του συγκροτήματος, τον Jin, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του τον Δεκέμβριο του 2022.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Jack In The Box», ο J-Hope εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2022 ως επικεφαλής στο Lollapalooza στο Σικάγο και έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης καλλιτέχνης που ανέβηκε ως επικεφαλής στην κεντρική σκηνή ενός αμερικανικού φεστιβάλ.

Τον Φεβρουάριο, κυκλοφόρησε το single «On The Street» με τη συμμετοχή του J. Cole και έδωσε μία γεύση από τη δημιουργία του «Jack In The Box» και τις προετοιμασίες του για το Lollapalooza μέσα από το ντοκιμαντέρ του «J-Ηope In The Box», που κυκλοφόρησε στο Disney+.

Η rock έκδοση του «Arson» του J-Ηope κυκλοφόρησε στο πλαίσιο των εορτασμών 2023 BTS Festa του boy band για τη συμπλήρωση των δέκα ετών από το ντεμπούτο του, στις 13 Ιουνίου 2013.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, οι BTS κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Take Two».

Επίσης, ο Jimin μοιράστηκε ένα live video στο οποίο τραγουδά το «Dear Army» και ο Suga έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο επεισόδιο του talk show «Suchwita» με καλεσμένους τον Jin και τον J-Hope.

Εκτός από την κυκλοφορία της νέας μουσικής και πλήθους περιεχόμενου στο διαδίκτυο, οι φετινοί εορτασμοί του BTS Festa περιλαμβάνουν επίσης μία σειρά από εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις σε ορόσημα της Σεούλ σε συνεργασία με την τοπική μητροπολιτική κυβέρνηση της πόλης, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 25 Ιουνίου.