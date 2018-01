Τον Μάρτιο του 2017, ο J Balvin αποκάλυψε ότι μπορεί να έχει κάτι στα σκαριά με τον DJ και τον παραγωγό Skrillex. Αν και δεν ήταν γνωστό για το τι ακριβώς δούλευαν, ο κολομβιανός σούπερ σταρ, J Balvin, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Beats1 και τον Zane Lowe σχετικά με τις επικείμενες κυκλοφορίες του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο σούπερ σταρ του «Mi Gente» (το οποίο έφτασε τα 600 εκατομμύριαstreams στο Spotify και 1,5 δισεκατομμύρια στο YouTube) αποκάλυψε ότι το επερχόμενο πέμπτο στούντιο άλμπουμ του θα έχει συνεργασίες με τους Camila Cabello, Pharrell και τον ένα και μοναδικό DJ και παραγωγό Skrillex.

Μείνετε συντονισμένοι για το μελλοντικό άλμπουμ του J Balvin και παρακολουθήστε το απόσπασμα με τα όσα είπε στο Beats1 παρακάτω.

HEADS UP! “@Camila_Cabello's going to be on my new album produced by @Pharrell & We got @Skrillex too, on the album” @JBALVIN @Beats1 pic.twitter.com/pBRvILQVdV

— Zane Lowe (@zanelowe) January 22, 2018