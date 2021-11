J Balvin και Sech κάνουν ένα επικό πάρτι στο video του «Una Nota»

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «José» του J Balvin.

Ο J Balvin διοργανώνει ένα επικό πάρτι στο music video για το «Una Nota».

Ο Κολομβιανός αστέρας της reggeaton διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους του εδώ και αρκετό καιρό και το μουσικό βίντεο για το «Una Nota» δεν απογοητεύει.

Μαζί με τον Παναμέζο καλλιτέχνη Sech, ο J Balvin παρουσιάζει ένα μουσικό βίντεο που χαρακτηρίζεται από αισιόδοξα reggaeton vibes και μεταφέρει τον θεατή σε ένα άκρως εκρηκτικό πάρτι.

Το «Una Nota» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ του J Balvin με τίτλο «José», το οποίο κυκλοφόρησε από την Universal Music Latino τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

«Ο Sech μου έστειλε μια ιδέα, πριν από ένα χρόνο», είπε ο J Balvin στο Apple Music σχετικά με την ιστορία του «Una Nota». «Έψαχνα για ένα κλίμα που μου έλειπε από το άλμπουμ. Όταν το βρήκα είπα: “Ναι, αυτό είναι!”», περιέγραψε.

Την παραγωγή του «Una Nota» έχουν επιμεληθεί οι κορυφαίοι στο είδος τους Sky Rompiendo και Tainy.

Ο J Balvin συνεχίζει να αποδεικνύει με κάθε κίνησή του ότι είναι αδύνατο να τοποθετηθεί σε μία συγκεκριμένη κατηγορία.

Και ακόμη και όταν κάνει κάποιο λάθος, όπως συνέβη με το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία του με την Tokischa στο «Perra», το οποίο δέχτηκε δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τις Μαύρες γυναίκες, ζητάει αμέσως συγγνώμη και παραδέχεται τα λάθη του.

Μετά την επιτυχία της συνεργασίας του με τον Skrillex στο «In Da Getto», μία δυναμική συνεργασία με τον Skepta στο «Nirvana» και τη reggaeton ισπανόφωνη διασκευή του για το κλασικό τραγούδι «Wherever I May Roam» των Metallica, ο J Balvin έχει καταστήσει κάτι παραπάνω από σαφές ότι θα συνεχίσει να προχωρά σε απρόσμενες κινήσεις και να αυξάνει τις προσδοκίες του κόσμου.