Η ξέφρενη πορεία του J Balvin αποδεικνύει ότι είναι ο δημοφιλέστερος και πιο επιτυχημένος Λατίνος καλλιτέχνης των ημερών μας.

Ο J Balvin σαρώνει με δώδεκα υποψηφιότητες στα φετινά «Billboard Latin Music Awards», εκ των οποίων μοιράζεται ορισμένες με την Beyoncé.

Ο ήδη επιτυχημένος και πολυβραβευμένος στη διοργάνωση Κολομβιανός καλλιτέχνης έχει μαζί με τη Shakira τις περισσότερες υποψηφιότητες στα επερχόμενα μουσικά βραβεία του αμερικανικού μουσικού περιοδικού για τη λάτιν μουσική.

Ο superstar της reggaetón κέρδισε μία θέση στις υποψηφιότητες με το hit «Mi Gente», στο οποίο συμμετέχουν ο Willy William και στο remix η Beyoncé, αλλά και χάρη στην επιτυχία του άλμπουμ «Energia».

Συγκεκριμένα, τo «Mi Gente» το δεύτερο ισπανόφωνο τραγούδι μετά το «Despacito» που έφτασε στην κορυφή του παγκόσμιου chart στο Spotify, σε δύο ιστορικές πρωτιές για τη λάτιν μουσική.

Παρόλο που κυκλοφόρησε στη μέση της χρονιάς, το «Mi Gente» ήταν στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων βίντεο του YouTube παγκοσμίως για το 2017, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο προβολές σε μόλις έξι μήνες.

Επιπλέον, το «Mi Gente» παρέμεινε στο Νο1 των «Hot Latin Songs» του «Billboard» για τρεις συνεχόμενους μήνες. Το τραγούδι έφτασε επίσης στην κορυφή του iTunes σε περισσότερες από 50 χώρες.

Το «Machika», το νέο single από το επερχόμενο νέο album του J Balvin που θα κυκλοφορήσει το 2018), έγινε το πρώτο βίντεο του τραγουδιστή με τις περισσότερες προβολές στο YouTube την ημέρα της κυκλοφορίας του και παγκόσμιο trend στο twitter.

Ο J Balvin έχει αυτή τη στιγμή τις πιο δημοφιλείς συνεργασίες στον τομέα της Latin μουσικής, έχοντας δουλέψει με καλλιτέχνες όπως οι Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Pharrell Williams, Skrillex, Major Lazer, Ariana Grande, Camila Cabello, Pitbull, Nicky Jam, Bad Bunny και πολλούς ακόμα.

Οι υποψηφιότητες του J Balvin στα «Billboard Latin Music Awards»

Artist of the Year

Social Artist of the Year

Hot Latin Song of the Year – «Mi Gente»

Hot Latin Song of the Year, Vocal Event – «Mi Gente»

Hot Latin Songs Artist of the Year, Male

Airplay Song of the Year – «Mi Gente»

Digital Song of the Year – «Mi Gente»

Streaming Song of the Year – «Mi Gente»

Top Latin Album of the Year – «Energía»

Top Latin Albums Artist of the Year, Male

Latin Rhythm Song of the Year – «Mi Gente»

Latin Rhythm Artist of the Year, Solo