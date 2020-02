J Balvin και Bad Bunny θα εμφανιστούν ως special guests στο Super Bowl 2020

Οι δύο αστέρες της reggaeton μουσικής σκηνής θα πλαισιώσουν την Jennifer Lopez και τη Shakira.

Ο J Balvin και ο Bad Bunny θα εμφανιστούν ως special guests στο ημίχρονο του αποψινού Super Bowl, όπως μεταδίδουν δημοσιεύματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι δύο αστέρες της reggaeton σκηνής θα πλαισιώσουν την Jennifer Lopez και τη Shakira στη μεγάλη γιορτή της Λατινοαμερικανικής μουσικής που θα στήσουν στο Hard Rock Arena του Μαϊάμι σε μερικές ώρες, με αφορμή το μεγάλο τελικό για το πρωτάθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Εκτός από τον J Balvin και τον Bad Bunny, ως guest στο πολυαναμενόμενο show που πραγματοποιηθεί απόψε στο ημίχρονο του Super Bowl 2020 αναμένεται να εμφανιστεί επίσης η 11χρονη κόρη της Jennifer Lopez, η Emme.

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο Bad Bunny θα τραγουδήσει μαζί με τη Shakira το «I Like It Like That» και το «Chantaje».

Από την άλλη, ο J Balvin θα τραγουδήσει μαζί με την Jennifer Lopez το «Que Calor» και το «Mi Gente».

Αν και το υπόλοιπο του προγράμματος παραμένει άγνωστο, η J Lo έδωσε πρόσφατα την υπόσχεση ότι «θα με δείτε σε όλη μου τη λαμπρότητα».

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/1), η Jennifer Lopez και η Shakira αποκάλυψαν ότι σχεδιάζουν να τιμήσουν τη μνήμη του Kobe Bryant.

«Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ υπερήφανος για το μήνυμα που θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε από τη σκηνή εκείνη την ημέρα», σχολίασε η Shakira.