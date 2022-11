Ο J Balvin απολογείται για το video του «Perra» αφού το αφαίρεσε από το YouTube

Ο J Balvin απολογήθηκε για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Perra», το οποίο αφαιρέθηκε από το YouTube τις προηγούμενες ημέρες.

Στο αμφιλεγόμενο μουσικό βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Raymi Paulus, ο Κολομβιανός τραγουδιστής πηγαίνει στον «κάτω κόσμο» όπου συναντά την πρωτοεμφανιζόμενη Δομινικανή ράπερ Tokischa, η οποία συμμετέχει στο τραγούδι.

Στη συνέχεια ο J Balvin να τραβάει δύο Μαύρες γυναίκες με λουριά, ενώ μία ομάδα Μαύρων ανθρώπων εμφανίζονταν ως σκυλιά και η Tokischa πόζαρε στα τέσσερα μέσα σε ένα σκυλόσπιτο.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όποιον αισθάνθηκε προσβεβλημένος, ειδικά από την κοινότητα των Μαύρων», ανέφερε ο J Balvin σε ένα βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, αρκετές ημέρες μετά την αφαίρεση του music video από το YouTube.

«Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Είμαι υπέρ της ανεκτικότητας, της αγάπης και της συμπερίληψης. Μου αρέσει επίσης να υποστηρίζω νέους καλλιτέχνες, στην προκειμένη περίπτωση την Tokischa, μια γυναίκα που υποστηρίζει τους ανθρώπους της, την κοινότητά της και επίσης ενδυναμώνει τις γυναίκες», συνέχισε.

.@JBALVIN apologizes for the video of "Perra" with #Tokischa. “My message has always been tolerance, love and integration,” he adds. pic.twitter.com/bXOzXv9MVf

— billboard latin (@billboardlatin) October 24, 2021