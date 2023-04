Harry Styles, Ed Sheeran και Florence Welch υποψήφιοι στα Ivor Novello Awards 2023

Ο Harry Styles είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα The Ivor Novello Awards 2023.

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα The Ivor Novello Awards 2023, τα βραβεία που τιμούν τους πιο εξαιρετικούς Βρετανούς και Ιρλανδούς τραγουδοποιούς και συνθέτες σε εννέα κατηγορίες.

Ο Harry Styles και ο συνεργάτης του Kid Harpoon είναι υποψήφιοι ο καθένας για τρία βραβεία, όπως και η Cleopatra Nikolic και ο Dean «Inflo» Josiah Cover, αποτελώντας τους τραγουδοποιούς με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα The Ivor Novello Awards 2023.

Ο Harry Styles και Kid Harpoon είναι υποψήφιοι από κοινού για το βραβείο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς. Είναι επίσης υποψήφιοι σε δύο κατηγορίες μαζί με τον Tyler Johnson για την παγκόσμια επιτυχία «As It Was» – για το Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά και για το Έργο με τις Περισσότερες Εκτελέσεις.

Ο συνθέτης John Powell έχει λάβει μία υποψηφιότητα για την Καλύτερη Πρωτότυπη Κινηματογραφική Μουσική για την ταινία «Don’t Worry Darling» (Μην Ανησυχείς Αγάπη Μου), στην οποία πρωταγωνίστησε ο Harry Styles.

Οι Inflo και Cleopatra Nikolic είναι υποψήφιοι στα The Ivor Novello Awards 2023 για το Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά ως συνδημιουργοί της επιτυχίας «Stronger» των SAULT.

Έχουν επίσης δύο υποψηφιότητες για το Καλύτερο Άλμπουμ, για τη δουλειά τους στο «No Thank You» των Little Simz και το «11» των SAULT.

Στην κατηγορία για το Έργο με τις Περισσότερες Εκτελέσεις, ο Ed Sheeran γράφει ιστορία, καθώς η επιτυχία του «Bad Habits» είναι υποψήφια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού κέρδισε το βραβείο πέρυσι.

Ο Ed Sheeran είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που σημειώνει αυτό το επίτευγμα στη συγκεκριμένη κατηγορία των The Ivor Novello Awards. Για το Έργο με τις Περισσότερες Εκτελέσεις είναι επίσης υποψήφια η επιτυχία του «Shivers».

Το «Running Up That Hill» της Kate Bush είναι υποψήφιο στην ίδια κατηγορία 37 χρόνια μετά την υποψηφιότητά του για το Καλύτερο Σύγχρονο Τραγούδι. Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια αναζωπύρωση μετά την εμφάνισή του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Stranger Things».

Οι υποψήφιοι για το βραβείο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς στα The Ivor Novello Awards 2023 είναι η Florence Welch των Florence + the Machine, οι Harry Styles και Kid Harpoon, οι Rhian Teasdale και Hester Chambers των Wet Leg, οι George Daniel και Matty Healy των The 1975 και οι Central Cee και Young Chencs.

Από την καθιέρωσή του το 2020, το βραβείο Rising Star Award των The Ivor Novello Awards έχει αναδείξει τα πιο πολλά υποσχόμενα ταλέντα τραγουδοποιών της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Οι φετινοί υποψήφιοι για το βραβείο είναι οι Cat Burns, Ines Dunn, tendai, venbee και Victoria Canal.

Ο Tom Gray, πρόεδρος της The Ivors Academy, δήλωσε: «Τα έργα που είναι υποψήφια για Ivor Novello φέτος αποτελούν απόδειξη της δύναμης και του εύρους της βρετανικής και ιρλανδικής τραγουδοποιίας και της μουσικής για την οθόνη».

«Πρόκειται για μία λίστα εξαιρετικών έργων και εκ μέρους της Ivors Academy, είμαι στην ευχάριστη θέση να συγχαρώ κάθε υποψήφιο δημιουργό για την τέχνη και τα επιτεύγματά του», πρόσθεσε.

Η τελετή απονομής των The Ivor Novello Awards 2023 θα λάβει χώρα στο Grosvenor House του Λονδίνου την Πέμπτη 18 Μαΐου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Sting θα γίνει μέλος της The Ivors Academy, λαμβάνοντας την υψηλότερη τιμή που απονέμει η Ακαδημία.

Οι υποψηφιότητες των The Ivor Novello Awards 2023

Songwriter of the Υear

• Central Cee & Young Chencs

• Florence Welch

• Harry Styles & Kid Harpoon

• Rhian Teasdale & Hester Chambers

• George Daniel & Matty Healy

Best Contemporary Song

• «Cold Summer» – Δημιουργοί: Wesley Joseph & Leon Vynehall – Ερμηνεία: Wesley Joseph

• «Escapism» – Δημιουργοί: 070 Shake, RAYE & Mike Sabath – Ερμηνεία: RAYE & 070 Shake

• «Hide & Seek» – Δημιουργοί: Owen Cutts, P2J, PRGRSHN & Stormzy – Ερμηνεία: Stormzy

• «Leon the Professional» – Δημιουργοί: Knucks, Venna & Toshifumi Hinata – Ερμηνεία: Knucks

• «Payback» – Δημιουργοί: Knucks, Kojey Radical & Swindle – Ερμηνεία: Kojey Radical feat. Knucks

Best Song Musically & Lyrically

• «As It Was» – Δημιουργοί: Kid Harpoon, Tyler Johnson & Harry Styles – Ερμηνεία: Harry Styles

• «Best Day of My Life» – Δημιουργοί: Laurie Blundell & Tom Odell – Ερμηνεία: Tom Odell

• «Complex» – Δημιουργοί: Katie Gregson-Macleod – Ερμηνεία: Katie Gregson-Macleod

• «King» – Δημιουργοί: Jack Antonoff & Florence Welch – Ερμηνεία: Florence + The Machine

• «Stronger» – Δημιουργοί: Dean «Inflo» Josiah Cover & Cleopatra Nikolic – Ερμηνεία: SAULT

PRS for Music Most Performed Work

• «As It Was» – Δημιουργοί: Kid Harpoon, Tyler Johnson & Harry Styles – Ερμηνεία: Harry Styles

• «Bad Habits» – Δημιουργοί: FRED, Johnny McDaid & Ed Sheeran – Ερμηνεία: Ed Sheeran

• «Heat Waves» – Δημιουργοί: Dave Bayley – Ερμηνεία: Glass Animals

• «Running Up That Hill» – Δημιουργοί: Kate Bush – Ερμηνεία: Kate Bush

• «Shivers» – Δημιουργοί: Johnny McDaid, Kal Lavelle, Steve Mac & Ed Sheeran – Ερμηνεία: Ed Sheeran

Best Album

• «11» – Δημιουργοί: Dean «Inflo» Josiah Cover, Jamar McNaughton, Cleopatra Nikolic & Jack Peñate – Ερμηνεία: SAULT

• «No Thank You» – Δημιουργοί: Dean «Inflo» Josiah Cover, Little Simz & Cleopatra Nikolic – Ερμηνεία: Little Simz

• «Skinty Fia» – Δημιουργοί: Grian Chatten, Thomas Coll, Conor Curley, Conor Deegan & Carlos O’Connell – Ερμηνεία: Fontaines D.C.

• «Some Nights I Dream of Doors» – Δημιουργοί: Barney Lister & Obongjayar – Ερμηνεία: Obongjayar

• «The Car» – Δημιουργοί: Alex Turner – Ερμηνεία: Arctic Monkeys

Best Original Film Score

• «Avatar: The Way of Water» – Σύνθεση: Simon Franglen

• «Death on the Nile» – Σύνθεση: Patrick Doyle

• «Don’t Worry Darling» – Σύνθεση: John Powell

• «Mrs. Harris Goes to Paris» – Σύνθεση: Rael Jones

• «The Electrical Life of Louis Wain» – Σύνθεση: Arthur Sharpe

Best Television Soundtrack

• «Bad Sisters» – Σύνθεση: PJ Harvey & Tim Phillips

• «Elizabeth: The Unseen Queen» – Σύνθεση: David Schweitzer

• «The Midwich Cuckoos» – Σύνθεση: Hannah Peel

• «The Responder» – Σύνθεση: Matthew Herbert

• «The Thief, His Wife & the Canoe» – Σύνθεση: Harry Escott & Ben Pearson

Best Original Video Game Score

• «Gotham Knights» – Σύνθεση: The Flight

• «Horizon Forbidden West» – Σύνθεση: Joris de Man, Oleksa Lozowchuk & The Flight

• «Mario + Rabbids Sparks of Hope» – Σύνθεση: Gareth Coker, Grant Kirkhope & Yoko Shimomura

Rising Star Award

• Cat Burns

• Ines Dunn

• tendai

• venbee

• Victoria Canal