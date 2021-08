Harry Styles, Lewis Capaldi και Celeste υποψήφιοι στα Ivor Novello Awards 2021

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες για τα Ivor Novello Awards 2021.

Ο Harry Styles, ο Lewis Capaldi και η Celeste είναι μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων στα φετινά Ivor Novello Awards.

Η τελετή απονομής του 2021 θα πραγματοποιηθεί στο «Grosvenor House» στο Λονδίνο στις 21 Σεπτεμβρίου.

Τα Ivor Novello Awards τιμούν τους καλύτερους Βρετανούς και Ιρλανδούς τραγουδοποιούς και συνθέτες μουσικής κινηματογραφικών ταινιών.

Θεσπίστηκαν από τη Βρετανική Ακαδημία Στιχουργών, Συνθετών & Συγγραφέων (BASCA) το 1956 και ονομάστηκαν προς τιμήν του Ivor Novello, του πιο επιτυχημένου και διακεκριμένου θεατρικού συνθέτη της Μεγάλης Βρετανίας εκείνη την εποχή.

Ο Harry Styles είναι υποψήφιος για το βραβείο του τραγουδοποιού της χρονιάς μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του Kid Harpoon, ενώ ο τραγουδιστής είναι επίσης δύο φορές υποψήφιος στην κατηγορία «PRS for Music Most Performed Work» για τα τραγούδια με τις περισσότερες εκτελέσεις με τα singles «Watermelon Sugar» και «Adore You».

Στην ίδια κατηγορία διαθέτει επίσης δύο υποψηφιότητες ο Lewis Capaldi με τα τραγούδια του «Someone You Loved» και «Before You Go».

Η Celeste είναι υποψήφια για το βραβείο του τραγουδοποιού της χρονιάς (μαζί με τοn συνεργάτη της Jamie Hartman), καθώς και στην κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά, στην οποία είναι επίσης υποψήφιοι η Arlo Parks, ο Headie One και η Marina.

Υποψήφιοι επίσης στα Ivor Novello Awards 2021 είναι οι Fontaines D.C., AJ Tracey, Pa Salieu, Laura Marling και Dave.

Οι υποψηφιότητες για τα Ivor Novello Awards 2021

Καλύτερο Άλμπουμ

«A Hero’s Death»

Δημιουργοί: Grian Chatten, Thomas Coll, Conor Curley, Conor Deegan & Carlos O’Connell

Ερμηνεία: Fontaines D.C.

«Lianne La Havas»

Δημιουργοί: Matthew Hales & Lianne La Havas

Ερμηνεία: Lianne La Havas

«Send Them To Coventry»

Δημιουργοί: Felix Joseph, Alastair O’Donnell & Pa Salieu

Ερμηνεία: Pa Salieu

«Song For Our Daughter»

Δημιουργοί: Laura Marling

Ερμηνεία: Laura Marling

«What Kinda Music»

Δημιουργοί: Yussef Dayes, Tom Misch & Rocco Palladino

Ερμηνεία: Tom Misch + Yussef Dayes

Καλύτερο Σύγχρονο Τραγούδι

«Children Of The Internet»

Δημιουργοί: Dave & Fraser T Smith

Ερμηνεία: Future Utopia feat. Dave & Es Devlin

«Daisy»

Δημιουργοί: Ashnikko & Slinger

Ερμηνεία: Ashnikko

«Energy»

Δημιουργοί: Kwes Darko, Felix Joseph, Mahalia, Alastair O’Donnell & Pa Salieu

Ερμηνεία: Pa Salieu feat. Mahalia

«Give Me A Reason»

Δημιουργοί: Rachel Chinouriri & Tom Henry

Ερμηνεία: Rachel Chinouriri

«Top Scheme»

Δημιουργοί: David Balfe

Ερμηνεία: For Those I Love

PRS for Music Most Performed Work:

«Adore You»

Δημιουργοί: Amy Allen, Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles

Ερμηνεία: Harry Styles

«Before You Go»

Δημιουργοί: Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Ben Kohn & Phil Plested

Ερμηνεία: Lewis Capaldi

«Head & Heart»

Δημιουργοί: Jonathan Courtidis, Dan Dare & Robert Harvey

Ερμηνεία: Joel Corry Feat. MNEK

«Someone You Loved»

Δημιουργοί: Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Ben Kohn & Sam Roman

Ερμηνεία: Lewis Capaldi

«Watermelon Sugar»

Δημιουργοί: Tyler Johnson, Kid Harpoon, Mitchell Rowland & Harry Styles

Ερμηνεία: Harry Styles

Τραγουδοποιός της Χρονιάς

AJ Tracey

Celeste & Jamie Hartman

Kamille

Kid Harpoon & Harry Styles

MNEK

Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά

«Black Dog»

Δημιουργοί: Gianluca Buccellati & Arlo Parks

Ερμηνεία: Arlo Parks

«Gang»

Δημιουργοί: Fred again.. & Headie One

Ερμηνεία: Headie One & Fred again..

«God’s Own Children»

Δημιουργοί: Barney Lister & Obongjayar

Ερμηνεία: Obongjayar

«Man’s World»

Δημιουργοί: Marina

Ερμηνεία: Marina

«Stop This Flame»

Δημιουργοί: Celeste & Jamie Hartman

Ερμηνεία: Celeste

Καλύτερη Πρωτότυπη Κινηματογραφική Μουσική Επένδυση

«Calm With Horses»

Σύνθεση: Blanck Mass

«Four Kids and It»

Σύνθεση: Anne Nikitin

«Saint Maud»

Σύνθεση: Adam Janota Bzowski

«The Trial Of The Chicago 7»

Σύνθεση: Daniel Pemberton

«Two By Two: Overboard!»

Σύνθεση: Craig Stuart Garfinkle & Eimear Noone

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση για Video Game

«Ghost Of Tsushima»

Σύνθεση: Ilan Eshkeri & Shigeru Umebayashi

«Little Orpheus»

Σύνθεση: Jessica Curry & Jim Fowler

«Ori and The Will Of The Wisps»

Σύνθεση: Gareth Coker

Καλύτερο Τηλεοπτικό Soundtrack

«A Suitable Boy»

Σύνθεση: Alex Heffes & Anoushka Shankar

«Devs»

Σύνθεση: Geoff Barrow, Ben Salisbury & The Insects

«Dracula»

Σύνθεση: David Arnold & Michael Price

«Noughts + Crosses»

Σύνθεση: Matthew Herbert

«US»

Σύνθεση: Oli Julian