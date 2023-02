Οι ηθοποιοί του «Grey’s Anatomy» τραγουδούν Taylor Swift για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Φαίνεται ότι το Grey Sloan Memorial είναι γεμάτο θαυμαστές της Taylor Swift.

Η αγάπη της Taylor Swift για το «Grey’s Anatomy» έχει ανταπόκριση.

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ηθοποιοί από την επιτυχημένη ιατρική σειρά ανάρτησαν στο Instagram ορισμένα ξεχωριστά βίντεο στα οποία τραγουδούν διαφορετικά τραγούδια της Swift με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Camilla Luddington και ο Chris Carmack – οι οποίοι υποδύονται την Jo Wilson και τον Atticus «Link» Lincoln αντίστοιχα, – εμφανίστηκαν ντυμένοι με τις χειρουργικές στολές τους από το «Grey’s Anatomy» και επέλεξαν το τραγούδι «You’re On Your Own, Kid» από το τελευταίο άλμπουμ «Midnights».

Συγκεκριμένα, επέλεξαν τους στίχους από το τραγούδι που είναι κάτι παραπάνω από ταιριαστοί με την ερωτική ένταση μεταξύ των χαρακτήρων τους.

«Το καλοκαίρι έφυγε / Κι όμως, η λαχτάρα παραμένει / Το παίζω άνετη με τους καλύτερους / Περιμένω υπομονετικά / Θα με προσέξει / Δεν πειράζει, είμαστε οι πιο καλοί φίλοι / Τέλος πάντων», αναφέρει η Taylor Swift στο απόσπασμα του τραγουδιού που ακούγεται στο βίντεο τους.

«“Καλή” ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Grey’s Anatomy», έγραψε η Camilla Luddington στη λεζάντα του βίντεο, για να απαντήσει ο Carmack: «Δεν ξέρω για εσάς… αλλά εγώ τους υποστηρίζω!», αναφερόμενος στη σχέση της Jo και του Link.

Η Kim Raver και ο Kevin McKidd, οι οποίοι υποδύονται τον Teddy Altman και Dr. Owen Hunt αντίστοιχα στο «Grey’s Anatomy», επέλεξαν για το δικό τους βίντεο το τραγούδι «You Need To Calm Down» από το άλμπουμ «Lover» (2019) της Taylor Swift.

«Η Camilla Luddington και ο Chris Carmack είναι πολύ χαριτωμένοι την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν νομίζω ότι ο Teddy και ο Owen πήραν το μήνυμα», έγραψε η Kim Raver στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι Swifties, φυσικά, λάτρεψαν και τις δύο αναρτήσεις των ηθοποιών του «Grey’s Anatomy».

Η Taylor Swift δεν έχει σχολιάσει ακόμη τα βίντεο, αλλά είναι ως γνωστόν μεγάλη θαυμάστρια της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς του ABC, που διανύει αυτή τη σεζόν τον 19ο κύκλο της.

Μάλιστα, η pop star ονόμασε μία από τις γάτες της Meredith Grey, από τον χαρακτήρα που υποδύεται η ηθοποιός Ellen Pompeo στο «Grey’s Anatomy».

Η Ellen Pompeo συμμετείχε επίσης μαζί με άλλες διάσημες προσωπικότητες στο μουσικό βίντεο για το remix του «Bad Blood» της Taylor Swift με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar, που κυκλοφόρησε το 2015.