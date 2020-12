Ιστορική συμφωνία: Ο κατάλογος Bob Dylan στη Universal Music Publishing Group

Μια ιστορική συμφωνία με επίκεντρο τον κατάλογο του Bob Dylan.

Η Universal Music Publishing Group (UMPG), το κορυφαίο τμήμα μουσικών εκδόσεων της Universal Music Group, ανακοινώνει την εξαγορά ολόκληρου του καταλόγου τραγουδιών του Bob Dylan.

Αυτή η συμφωνία – ορόσημο περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα περισσότερων από 600 τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει σε βάθος 60 ετών, από το εμβληματικό «Blowin” In The Wind» του 1962 έως το επικό «Murder Most Foul» της φετινής χρονιάς.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη συμφωνία publishing που έχει πραγματοποιηθεί αυτόν τον αιώνα, καθώς μια από τις σημαντικότερες όλων των εποχών.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της UMPG, Jody Gerson, ανέφερε: «Η εκπροσώπηση του έργου ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών – του οποίου η πολιτιστική σημασία δεν μπορεί να διογκωθεί – είναι τόσο προνόμιο όσο και ευθύνη».

«Η παγκόσμια ομάδα της UMPG έχει την τιμή να είναι ο συνεργάτης publishing του Bob Dylan και θέλω ειδικά να απευθύνω χαιρετισμό στον Marc Cimino, του οποίου το πάθος και η επιμονή του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση αυτής της ευκαιρία σε εμάς», συνέχισε.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Bob την ομάδα για να διασφαλίσουμε ότι η τέχνη του θα συνεχίσει να φτάνει και να εμπνέει γενιές θαυμαστών, καλλιτεχνών και τραγουδοποιών σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Ο Σερ Lucian Grainge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Music Group, δήλωσε: «Ως κάποιος που ξεκίνησε την καριέρα του στις μουσικές εκδόσεις, με μεγάλη υπερηφάνεια σήμερα καλωσορίζουμε τον Bob Dylan στην οικογένεια της UMG. Δεν είναι μυστικό ότι η τέχνη του τραγουδιού είναι το θεμελιώδες κλειδί για όλη τη σπουδαία μουσική, ούτε είναι ένα μυστικό ότι ο Bob είναι ένας από τους σπουδαιότερους επαγγελματίες αυτής της τέχνης».

«Ευφυέστατα και συγκινητικά, εμπνευσμένα και όμορφα, εύστοχα και προκλητικά, τα τραγούδια του είναι διαχρονικά – είτε γράφτηκαν πριν από μισό αιώνα ή χθες», συνέχισε.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το τεράστιο έργο του έχει λάβει την αγάπη και το θαυμασμό δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεκαετίες, ακόμη και αιώνες, αργότερα, τα λόγια και η μουσική του Bob Dylan θα συνεχίσουν να τραγουδούνται και να παίζονται – και να λατρεύονται – παντού», κατέληξε.

Τα τραγούδια του Bob Dylan έχουν ηχογραφηθεί πάνω από 6.000 φορές από πληθώρα καλλιτεχνών που εκπροσωπούν δεκάδες χώρες, πολιτισμούς και μουσικά είδη.

Στα πιο γνωστά έργα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας τραγουδοποιού συμπεριλαμβάνονται τραγούδια όπως το προαναφερόμενο «Blowin’ In The Wind» και τα «The Times They Are a-Changin’», «Like A Rolling Stone», «Lay Lady Lay», «Forever Young», «Knockin’ On Heaven’s Door», «Tangled Up In Blue», «Gotta Serve Somebody», «Make You Feel My Love» και το βραβευμένο με Όσκαρ «Things Have Changed».

Ο Bob Dylan είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πρωτοποριακούς καλλιτέχνες του πολιτισμού μας.

Από την ημέρα που εμφανίστηκε στη folk σκηνή του Greenwich Village της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι σήμερα, ο Bob Dylan έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 125 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο και έχει παρουσιάσει ένα μοναδικό έργο που περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα και τα πιο δημοφιλή τραγούδια που έχει γνωρίσει ο κόσμος.