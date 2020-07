«Island 20»: Η καλύτερη συλλογή του καλοκαιριού είναι γεγονός

Η καλύτερη συλλογή του καλοκαιριού γιορτάζει είκοσι χρόνια κυκλοφοριών με το τριπλό άλμπουμ «Island 20».

Η απόλυτη καλοκαιρινή συλλογή αγγλόφωνου ρεπερτορίου επιστρέφει για εικοστή χρονιά: Το «Island 20» συγκεντρώνει σε ένα τριπλό CD τις καλύτερες μουσικές επιλογές της αθηναϊκής ριβιέρα για το καλοκαίρι του 2020.

Στο δημοφιλή προορισμό του club «Island», εκεί όπου κάθε καλοκαίρι χτυπά δυνατά η «καρδιά» του αθηναϊκού nigthlife, η πόλη δανείζεται τον αέρα ενός κυκλαδίτικου νησιού και η διασκέδαση ανεβαίνει κάθε βράδυ στα ύψη με φόντο τον έναστρο αττικό ουρανό και τα νυχτερινά νερά του Σαρωνικού.

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας διαδραματίζουν όσα παίζονται στα decks. Μουσικές προτάσεις που έρχονται στη διάθεσή μας για άλλο ένα καλοκαίρι, χάρη στο τριπλό άλμπουμ του «Island 20».

Το «Island 20» περιέχει 45 εξαιρετικά επιλεγμένα τραγούδια στα οποία συνυπάρχει αρμονικά η pop, dance και soul κουλτούρα.

Τον παλμό δίνουν μερικές από τις μεγαλύτερες φετινές επιτυχίες όπως το «Blinding Lights» του The Weeknd, το «Before You Go» του Lewis Capaldi, το «Yummy» του Justin Bieber το «Breaking Me» του Topic, το «What More Can I Do?» του Jack Savoretti, το «Stupid Love» της Lady Gaga, το «Tusa» των Karol G και Nicki Minaj και άλλα τραγούδια.

Αθηναϊκή ριβιέρα χωρίς το σφυγμό των εγχώριων κυκλοφοριών δεν υπάρχει, γι’ αυτό το «Island 20» συμπεριλαμβάνει και επιλογές από Έλληνες καλλιτέχνες και παραγωγούς: Leon of Athens, Katerine Duska, Ian Ikon, Lil Koni & Natasha Kay, LNA συνοδεύουν τις νύχτες στα παράλια της Αττικής.

Η έκδοση περιλαμβάνει και ένα τρίτο CD με μερικά από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στις συλλογές του «Island», στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού των 20 χρόνων.

Η συλλογή κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal στα ψηφιακά καταστήματα και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε φυσικό προϊόν.