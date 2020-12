Η Selena Gomez εγκαλεί Facebook και Instagram για «ανοχή στο μίσος»

Η Selena Gomez κατακρίνει το Facebook και το Instagram για την αδυναμία τους να αφαιρέσουν από τις πλατφόρμες τους λογαριασμούς «που πωλούν ρατσιστικά προϊόντα».

Η 28χρονη τραγουδίστρια αναδημοσίευσε στο Twitter μια ανάρτηση από το Κέντρο Αντιμετώπισης Ψηφιακού Μίσους (CCDH) που καταγγέλλει την ύπαρξη ενός «νεοναζιστικού δικτύου» στο Instagram, μια πλατφόρμας ιδιοκτησίας του Facebook.

Οι λογαριασμοί παρέμεναν ενεργοί παρά τις αναφορές που είχαν γίνει, υποστηρίζει το Κέντρο Αντιμετώπισης Ψηφιακού Μίσους, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση από το Λονδίνου που ασχολείται με την αυξανόμενη χρήση μίσους που στοχεύει στην πόλωση των κοινωνιών και την υπονόμευση της δημοκρατίας.

«Είμαι άφωνη. Facebook και Instagram πώς ανέχεστε αυτό το μίσος; Υπάρχουν ακόμα λογαριασμοί εκεί, παρότι έχετε ενημερωθεί!», έγραψε η Selena Gomez.

I’m speechless. @Facebook @Instagram how are you tolerating this hate? There’s still accounts there even though you have been notified!! https://t.co/Q3VUzLQ7IF

— Selena Gomez (@selenagomez) December 3, 2020