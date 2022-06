Iron Maiden: Ακούστε το καταιγιστικό νέο τραγούδι «Stratego»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Iron Maiden.

Οι Iron Maiden μοιράζονται το νέο τραγούδι «Stratego» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Senjutsu», την πρώτη δισκογραφική δουλειά των θρύλων του heavy metal μετά από έξι χρόνια.

Το τραγούδι, το οποίο φαίνεται να είναι περισσότερο εμπνευσμένο από τον πόλεμο παρά από το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι, γράφτηκε από τον κιθαρίστα Janick Gers και τον μπασίστα και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Steve Harris.

Το «Stratego», το οποίο θυμίζει τον παλλόμενο ρυθμό από τις προηγούμενες δουλειές του συγκροτήματος, είναι ένα από τα δύο μόνο κομμάτια που έχουν γράψει μαζί ο Janick Gers και ο Steve Harris για το διπλό άλμπουμ «Senjutsu».

Είναι ένα αρκετά παιχνιδιάρικο τραγούδι με ένα απατηλό buildup που φαίνεται να έχει κάθε πρόθεση να οδηγήσει σε ένα ισχυρό ρεφρέν, αλλά κόβεται από ένα δραματικό lead-in, πριν έρθει τελικά το ρεφρέν όπου το μεγαλείο της φωνής του Bruce Dickinson παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο ωκεανός είναι μαύρος, το μονοπάτι του διαβόλου / Κοιτάζοντας κάτω από τη θάλασσα / Το μάτι της καταιγίδας είναι πάλι εδώ / Ήταν εκεί πριν γεννηθείς εσύ / Πέρα από το σκοτάδι, νιώθω τον πόνο / Είναι κρυμμένος, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω / Ένα σταυρό να σηκώσω, μια βαριά πίστη / Η θλίψη μου ξανά ένας ψίθυρο στο χρόνο», τραγουδά ο frontman της μπάντας.

Είναι σίγουρο ότι το «Stratego» θα γίνει αμέσως αγαπημένο τραγούδι του κοινού και must-see όταν οι Iron Maiden κάνουν περιοδεία για την προώθηση του νέου δίσκου τους.

Οι Iron Maiden έχουν παρουσιάσει επίσης από το επερχόμενο άλμπουμ τους το τραγούδι «The Writing On The Wall».

Οι στίχοι του Brune Dickinson για το «The Writing On The Wall» και η ιδέα για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού έχουν αντλήσει έμπνευση από τις βιβλικές ιστορίες του δείπνου του Βαλτάσαρ, που αφηγείται το κεφάλαιο V του βιβλίου του Δανιήλ, σε συνδυασμό με τον Αδάμ και την Εύα του βιβλίου της Γένεσης και τους τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης, όπως περιγράφονται στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης της Βίβλου.

Το νέο άλμπουμ «Senjutsu» των Iron Maiden θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου.