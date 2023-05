Iron Maiden: Ο Paul Di’Anno κατακεραυνώνει τη διασκευή των Ghost για το «Phantom Of The Opera»

Ο Paul Di’Anno ήταν ο τραγουδιστής που είχε ηχογραφήσει την αρχική εκτέλεση του «Phantom Of The Opera» με τους Iron Maiden.

Ο πρώην τραγουδιστής των Iron Maiden, Paul Di’Anno, κατακεραύνωσε τη διασκευή του τραγουδιού «Phantom Of The Opera» του βρετανικού συγκροτήματος από τους Ghost, σχολιάζοντας ότι είναι «εντελώς άθλια».

Η εκτέλεση του «Phantom Of The Opera» από τους Ghost κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ως πρόγευση από το EP «Phantomime» του σουηδικού συγκροτήματος.

Εκτός από το «Phantom Of The Opera», οι Ghost διασκευάζουν στο EP τραγούδια όπως το «Jesus He Knows Me» των Genesis, το «See No Evil» των Television, το «Hanging Around» των The Stranglers και το «We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)» της Tina Turner.

Την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε η διασκευή του «Phantom Of The Opera», ο Paul Di’Anno, ο οποίος είχε τραγουδήσει στην αρχική ηχογράφηση του τραγουδιού από τους Iron Maiden, εξέφρασε την ειλικρινή άποψή του για την εκτέλεση των Ghost μέσα από την προσωπική σελίδα του στο Facebook.

«Όλοι ρωτάνε τη γνώμη μου για τη διασκευή των Ghost στο “Phantom”, λοιπόν, όχι ότι έχει σημασία, αλλά είναι εντελώς άθλια», έγραψε σε μια ανάρτηση που διέγραψε στη συνέχεια.

Ο 65χρονος τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Paul Andrews, πρόσθεσε στη συνέχεια μία σειρά από emojis με πρόσωπα που κάνουν εμετό, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο που κατέγραψε το The Metal Voice.

Ο Paul Di’Anno ηχογράφησε δύο κλασικά άλμπουμ με τους Iron Maiden – το πρώτο άλμπουμ τους «Iron Maiden» το 1980 και το «Killers» το 1981 – πριν απομακρυνθεί από το συγκρότημα και αντικατασταθεί από τον Bruce Dickinson.

Στη συνέχεια έγινε frontman σε διάφορα άλλα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των Killers και των Battlezone και κυκλοφόρησε αρκετούς σόλο δίσκους.

Το «Phantom Of The Opera», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Iron Maiden» του 1980, είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο μπασίστας Steve Harris.

Το τραγούδι περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο ορχηστρικό τμήμα με τους χαρακτηριστικούς ήχους της κιθάρας από τους Iron Maiden.

Αν και το «Phantom Of The Opera» ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Paul Di’Anno, ο Bruce Dickinson είναι γνωστό ότι λέει στο κοινό στις συναυλίες του συγκροτήματος ότι αν δεν τους αρέσει αυτό το τραγούδι, τότε «δεν καταλαβαίνουν» τους Iron Maiden.