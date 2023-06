Οι Iron Maiden καταλαμβάνουν τη Monopoly – Ειδική έκδοση αφιερωμένη στο συγκρότημα

Δείτε φωτογραφίες από την ειδική έκδοση της Monopoly που είναι αφιερωμένη στους Iron Maiden.

Οι Iron Maiden, ένα από τα πιο παραγωγικά και επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών στο heavy metal, συνεργάζονται με τη Hasbro για να προσφέρουν στους θαυμαστές τους το απόλυτο επιτραπέζιο παιχνίδι «Monopoly: Iron Maiden Somewhere On Tour».

Το παιχνίδι παίζεται με τους παραδοσιακούς κανόνες της Monopoly και τα χρήματα που φέρουν το πρόσωπο του Eddie – της περίφημης μασκότ των Iron Maiden.

Οι παίκτες θα μπορούν να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν ακίνητα που έχουν πάρει τα ονόματα κλασικών άλμπουμ των Iron Maiden, όπως τα «The Number Of The Beast», «Brave New World», «Senjutsu» και άλλα, για να οδηγήσουν σε πτώχευση τους αντιπάλους τους και να είναι εκείνοι που θα κερδίσουν.

Η διάσημη μασκότ των Iron Maiden κοσμεί επίσης τις κλασικές κάρτες της Monopoly, οι οποίες μετονομάζονται εύστοχα σε «Feeling Lucky?» και «Open the Box» και δίνουν στους παίκτες και τους Troopers ευπρόσδεκτες εντολές («Προχωρήστε στο πλησιέστερο Maiden Goodies») και τους φέρνουν αντιμέτωπους με την ατυχία τους («Άσχημος καιρός… Το Ed Force One εξετράπη της πορείας του»).

Τα έξι ειδικά σχεδιασμένα πιόνια από κασσίτερο είναι μικροσκοπικά αφιερώματα στους δίσκους και τον εξοπλισμό των Iron Maiden και φέρουν τις ονομασίες Albatross, Amp Stack, Flying Helmet, Nicko’s Drum Kit, Wasted Years Computer και Steve’s Bass.

Ο Rod Smallwood, μάνατζερ των Iron Maiden, ανέφερε: «Όπως συνηθίζουν οι Maiden, αναθέσαμε στον κύριο καλλιτέχνη που επιμελείται τις περιοδείες μας, τον Akirant, να φιλοτεχνήσει το ταμπλό και το καπάκι του κουτιού με μερικούς από τους πιο αγαπημένους μας Eddies από τις περιοδείες μας.»

«Το παιχνίδι είναι γεμάτο από το χιούμορ μας (ποιος άλλος θα έπαιρνε λύτρα από τον φίλο του Nicko, τον Sooty;), ακόμα και τα πιόνια των παικτών αντικατοπτρίζουν τη μοναδική μας ιστορία (ναι, το παλουκωμένο άλμπατρος!) και τον παράξενο και υπέροχο κόσμο που μοιραζόμαστε με τους θαυμαστές μας και που έχουν συνηθίσει να περιμένουν από εμάς!», συνέχισε.

Αυτό το διάστημα οι Iron Maiden βρίσκονται στη μέση της περιοδείας τους «The Future Past Tour 2023», η οποία συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη μέχρι τον Αύγουστο.

Οι θαυμαστές τους στη Βόρεια Αμερική θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη γιορτή των Iron Maiden αυτό το φθινόπωρο, όταν το συγκρότημα θα μεταφέρει το απαράμιλλο heavy metal του στη σκηνή του φεστιβάλ Power Trip στο Indio της Καλιφόρνια τον Οκτώβριο και θα πραγματοποιήσει επίσης σε τρεις συναυλίες στον δυτικό Καναδά.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωρούμε σε άλλη μία παραγωγική συνεργασία με την κυκλοφορία της “Monopoly: Iron Maiden Edition” και προσφέρουμε στο κοινό ένα νέο συλλεκτικό παιχνίδι που συνδυάζει ένα από τα μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών με το διαχρονικό παιχνίδι της Hasbro», σχολίασε ο Dane Chapin, Διευθύνων Σύμβουλος της The Op.

«Το κοινό των Iron Maiden μοιράζεται μία καθολική αίσθηση συντροφικότητας και μας αρέσει που μπορούμε να τους προσφέρουμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που αναδεικνύει τόσες πολλές από τις θρυλικές συναυλίες του συγκροτήματος και την άψογη τέχνη των εξώφυλλων των άλμπουμ τους», πρόσθεσε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της The Op Games.

Φωτογραφίες