Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden θα κάνει στάση στην Ελλάδα.

Rockwave 2018 is calling. Did you guess the number? It was 666 the number of the beast. Οι Iron Maiden θα φέρουν έναν heavy metal σεισμό ισοπεδώνοντας το «TerraVibe»! Μετακινήστε τα ρολόγια σας από τώρα στην Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και προετοιμαστείτε για ένα από τα καλύτερα shows που έχουν συμβεί ποτέ!

Σε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-17 για την προώθηση του 16ου studio album «The Book Of Souls», οι Iron Maiden θα βγουν ξανά στο δρόμο το 2018 με μια σειρά από shows σε φεστιβάλ και αρένες στην Ευρώπη, με το «Legacy Of The Beast World Tour» ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 Μαΐου και τελειώνοντας στην «O2 Arena», στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου. Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 θα εμφανιστούν στο «Rockwave Festival» και στο «Terra Vibe Park».

Το πλήρες πρόγραμμα της ευρωπαϊκής περιοδείας είναι αναρτημένο στο ironmaiden.com και η περιοδεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019.

Το κόνσεπτ του «Legacy Of The Beast World Tour» είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden και το design του stage set θα συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα από διαφορετικούς αλλά συνδεδεμένους «κόσμους», με το set list να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από υλικό των 80’s και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα album τους, δημιουργώντας μια ποικιλία.

Ο μάνατζερ των Iron Maiden, Rod Smallwood, εξηγεί:

«Όπως γνωρίζουν οι fans, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη γραμμή περιοδείας από τότε που ο Bruce κι ο Adrian επανήλθαν στους Maiden την αρχή της χιλιετίας, εναλλάσσοντας περιοδείες για νέες κυκλοφορίες με “History/Hits” περιοδείες. Απολαμβάνουμε να δουλεύουμε με αυτό τον τρόπο για πολλούς λόγους, κυρίως επειδή δίνεται η δυνατότητα στην μπάντα να παίζει και νέο υλικό αλλά και τα παλιά αγαπημένα που ξέρουμε ότι οι fans θέλουν να ακούν. Τα πράγματα παραμένουν φρέσκα. Όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για την μπάντα.

Για τη συγκεκριμένη περιοδεία αποφασίσαμε να βασίσουμε τη θεματολογία μας στο “The Legacy Of The Beast” όνομα καθώς ταιριάζει ιδανικά στους σκοπούς μας, δίνοντας την ευκαιρία να γίνουμε δημιουργικοί αλλά και να κάνουμε λίγο πλάκα ειδικά με τον Eddie! Δε θέλω να αποκαλύψω περισσότερα αυτή τη στιγμή αλλά δουλεύουμε σε ένα στήσιμο με πολλά διαφορετικά stages που θα ακολουθούν αισθητικά την παράδοση των Iron Maiden και ελπίζουμε να δώσουμε στους fans μια φανταστική εμπειρία, όταν έρθουν να δουν αυτό το special show!»

Η προπώληση για τις περισσότερες συναυλίες θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το IronMaiden.com! Περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη της προπώλησης στην Ελλάδα και τις τιμές εισιτηρίων θα γίνουν γνωστές πολύ σύντομα!

23 years people!

Rockwave is calling!

Are you with us?