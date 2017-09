Τα κλασικά της μπάντας που ηχογραφήθηκαν καταγράφηκαν κατά την περιοδεία του «The Book of Souls».

Tο νέο άλμπουμ uα έχει τίτλο «The Book Of Souls: Live Chapter» και ηχογραφήθηκε από τους Iron Maiden κατά την διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους με αφορμή το τελευταίο τους άλμπουμ «The Book Of Souls».

Το live album θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοέμβρη και το tracklist περιέχει μερικά κλασικά της μπάντας, το καθένα έχει ηχογραφηθεί σε διαφορετική πόλη.

Το «The Book Of Souls: Live Chapter» θα είναι κυκλοφορήσει σε cd, deluxe cd και βινύλιο, όλα μαζί με ένα βιβλίο με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες από το tour, ενώ το live concert film θα κυκλοφορήσει ψηφιακά.

«Περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας σε αυτό το δίσκο» – είπε ο μπασίστας του γκρουπ , Steve Harris. «Ήθελα να το κάνω όσο το δυνατόν πιο κοντά στη live εμπειρία των Maiden ώστε να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τους οπαδούς μας από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό σήμαινε κυριολεκτικά να ακούς ώρες και ώρες ηχογραφήσεων κατά τη διάρκεια κάθε live, να επιλέξεις υλικό και να δημιουργήσεις έναν ήχο που να λειτουργεί σταθερά σε ολόκληρο το άλμπουμ».

Αυτό είναι το tracklist του The Book Of Souls: Live Chapter

1. ‘If Eternity Should Fail’ – Sydney, Australia

2. ‘Speed of Light’ – Cape Town, South Africa

3. ‘Wrathchild’ – Dublin, Ireland

4. ‘Children of the Damned’ – Montreal, Canada

5. ‘Death or Glory’ – Wroclaw, Poland

6. ‘The Red and the Black’ – Tokyo, Japan

7. ‘The Trooper’ – San Salvador, El Salvador

8. ‘Powerslave’ – Trieste, Italy

9. ‘The Great Unknown’ – Newcastle, UK

10. ‘The Book of Souls’ – Donington, UK

11. ‘Fear of the Dark’ – Fortaleza, Brazil

12. ‘Iron Maiden’ – Buenos Aires, Argentina

13. ‘Number of the Beast’ – Wacken, Germany

14. ‘Blood Brothers’ – Donington, UK

15. ‘Wasted Years’ – Rio de Janeiro, Brazil

