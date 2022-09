Οι Iron Maiden κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε βινύλιο μαζί με την επετειακή επανέκδοση του «The Number Of The Beast» το live album «Beast Over Hammersmith».

Οι Iron Maiden επανακυκλοφορούν το «The Number Of The Beast» σε τριπλό LP βινύλιο για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια του εμβληματικού άλμπουμ.

Η επετειακή έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου και διαθέτει αρκετές εκπλήξεις για τους φανατικούς θαυμαστές των Maiden. Το αρχικό tracklist έχει επανασχεδιαστεί και περιλαμβάνει το «Total Eclipse», το οποίο αντικαθιστά το «Gangland» στην πλευρά Β.

Ενώ η αλλαγή μπορεί να ενοχλήσει τους πουριτανούς, ο μπασίστας Steve Harris, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, εξήγησε ότι το συγκρότημα έπρεπε να πάρει μια γρήγορη απόφαση μεταξύ του «Gangland» – που γενικά θεωρείται μια από τις πιο αδύναμες στιγμές του άλμπουμ – και του «Total Eclipse».

Τελικά επιλέχθηκε το πρώτο τραγούδι, αλλά το δεύτερο είναι καλύτερο, κατά την εκτίμηση του Harris.

«Σε αυτή την έκδοση βινυλίου έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε για πρώτη φορά το “Total Eclipse” στη θέση που του αξίζει στο άλμπουμ», σημείωσε ο Steve Harris.

«Ο λόγος που δεν μπήκε εξαρχής ήταν ότι όλα έγιναν σε μια τρελή βιασύνη όταν τελειώναμε τον δίσκο και έπρεπε να βγάλουμε το single “Run to the Hills” πριν την περιοδεία και ουσιαστικά έπρεπε να διαλέξουμε ένα B-side και ήμασταν ανάμεσα στο “Gangland” και το “Total Eclipse” και απλά διαλέξαμε το λάθος, πραγματικά!», περιέγραψε.

«Νομίζω ότι το “Total Eclipse” είναι ένα πιο δυνατό τραγούδι και το άλμπουμ θα ήταν πιο δυνατό αν ήταν εκεί», πρόσθεσε.

Επιπλέον, οι υπόλοιποι δύο δίσκοι θα περιλαμβάνουν την πρώτη κυκλοφορία σε βινύλιο του live album «Beast Over Hammersmith».

Το live album ηχογραφήθηκε στη συναυλία που έδωσαν οι Iron Maiden τον Μάρτιο του 1982 στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του «Beast on the Road World Tour», λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του «The Number of the Beast».

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που κυκλοφορεί το live album μετά την έκδοσή του σε CD στο πλαίσιο του box set «Eddie’s Archive» το 2002.

Οι Iron Maiden πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους «Legacy of the Beast Tour». Στις 16 Ιουλίου η περιοδεία έκανε στάση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Το tracklist της έκδοσης

Δίσκος 1 – «The Number Of The Beast»

Πλευρά 1

1. Invaders

2. Children Of The Damned

3. The Prisoner

4. 22 Acacia Avenue

Πλευρά 2

1. The Number Of The Beast

2. Run To The Hills

3. Total Eclipse*

4. Hallowed Be Thy Name

Δίσκος 2 – «Beast Over Hammersmith»

Πλευρά 3

1. Murders In The Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Run To The Hills

4. Children of The Damned

5. The Number Of The Beast

Πλευρά 4

1. Another Life

2. Killers

3. 22 Acacia Avenue

4. Total Eclipse

5. Transylvania

Δίσκος 3 – «Beast Over Hammersmith»

Πλευρά 5

1. The Prisoner

2. Hallowed Be Thy Name

3. Phantom Of The Opera

4. Iron Maiden

Πλευρά 6

1. Sanctuary

2. Drifter

3. Running Free

4. Prowler