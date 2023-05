Οι Iron Maiden έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Alexander The Great»

Οι Iron Maiden έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά μετά από 37 χρόνια το θρυλικό τραγούδι τους για τον Μέγα Αλέξανδρο.

Οι Iron Maiden ξεκίνησαν την περιοδεία τους «The Future Past» από τη Σλοβενία την Κυριακή 28 Μαΐου και παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Alexander The Great» με το οποίο κλείνει το άλμπουμ τους «Somewhere In Time».

Η περιοδεία επικεντρώνεται τόσο στο «Senjutsu», το τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden, όσο και στον κλασικό δίσκο τους «Somewhere In Time» που κυκλοφόρησε το 1986.

Οι Iron Maiden ξεκίνησαν τη συναυλία τους στο χωρητικότητας 12.000 θεατών Arena Stožice στη Λιουμπλιάνα με το «Caught Somewhere In Time», στην πρώτη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού με το οποίο ανοίγει το ομότιτλο άλμπουμ των προαναφερθέντων.

Επίσης, έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά από το 1999 το «Stranger In A Strange Land» και το «Heaven Can Wait» συμπεριλήφθηκε σε μία συναυλία τους για πρώτη φορά από το 2008.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν αναμφίβολα το «Alexander The Great». Από τότε που ανακοινώθηκε η περιοδεία «The Future Past», οι θαυμαστές των Iron Maiden ήλπιζαν ότι το συγκρότημα θα αποφάσιζε να παίξει το αγαπημένο cult τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στη Λιουμπλιάνα, οι Iron Maiden παρουσίασαν επίσης για πρώτη φορά ζωντνά τα τραγούδι «Days Of Future Past», «The Time Machine», «Death Of The Celts» και «Hell On Earth» από το «Senjutsu».

Όταν ο Bruce Dickinson ρωτήθηκε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη πριν από μερικά χρόνια γιατί οι Iron Maiden δεν είχαν παίξει ποτέ ζωντανά το «Alexander The Great», απάντησε: «Επειδή ο Adrian (Smith) δεν μπορεί να θυμηθεί το σόλο στην κιθάρα».

Αν και ο Bruce Dickinson μπορεί να αστειευόταν, εξήγησε στη συνέχεια ότι, όταν γράφτηκε αρχικά το τραγούδι, πέρασαν το σόλο από πολλούς προηγμένους τότε μουσικούς υπολογιστές και απλά ο Adrian Smith δεν μπορούσε να καταλάβει το μέτρο.

Το «Alexander The Great» των Iron Maiden είναι ένα αριστουργηματικό δείγμα heavy metal μουσικής που αφηγείται την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου, μίας από τις πιο θρυλικές προσωπικότητες της ιστορίας.

Το τραγούδι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Iron Maiden: τα ιλιγγιώδη riffs, την εκρηκτική ερμηνεία και τα περίτεχνα σόλο στην κιθάρα.

Οι στίχοι του «Alexander The Great» περιγράφουν τη ζωή και τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το επικό ρεφρέν «Αλέξανδρος ο Μέγας, το όνομά του σκόρπισε φόβο στις καρδιές των ανθρώπων», αποτυπώνει την πεμπτουσία της κληρονομιάς του Μακεδόνα βασιλιά που κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού κόσμου τον 4ο π.Χ. αιώνα.

Το «Alexander The Great» είναι μία απόδειξη της ικανότητας των Iron Maiden να συνυφαίνουν ιστορικά θέματα στη μουσική τους και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα κλασικό τραγούδι μεταξύ των οπαδών του heavy metal.