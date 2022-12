Iron Maiden: Ο Bruce Dickinson μας ξεναγεί στα παρασκήνια της περιοδείας «Legacy Of The Beast»

Μία σπάνια ματιά στα παρασκήνια των συναυλιών των Iron Maiden.

Οι Iron Maiden έδωσαν στη δημοσιότητα ένα μίνι-ντοκιμαντέρ για την πρόσφατη περιοδεία τους «Legacy Of The Beast», το οποίο μεταφέρει το κοινό στο εσωτερικό της εντυπωσιακής παραγωγής του με ξεναγό τον frontman του συγκροτήματος, Bruce Dickinson.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Behind The Scenes With Bruce», χωρίζεται σε δύο μέρη και έχει συνολική διάρκεια περίπου 18 λεπτών.

Το πρώτο μέρος ξεκινάει με το πρόγραμμα προπόνησης του Bruce Dickinson και έναν γρήγορο έλεγχο του εξοπλισμού του, προτού ο τραγουδιστής ξεναγήσει τον φακό της κάμερας στα παρασκήνια της περιοδείας.

Ο Bruce Dickinson περιγράφει επίσης λεπτομερώς τις διάφορες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας των Iron Maiden, προσφέροντας μία σπάνια ματιά στις κινήσεις του στα παρασκήνια.

Μεταξύ αυτών, τα συχνά διαλείμματα για να πιει ζεστό νερό, οι ενδυματολογικές αλλαγές και ο «μανδύας της αφήγησης» και το εντυπωσιακό τμήμα του προγράμματος όπου οι Iron Maiden παίζουν το «Sign Of The Cross».

Σε ένα σημείο της συναυλίας, αφού οι Iron Maiden παίζουν το «Sign Of The Cross» και συνεχίζουν με το «Flight Of Icarus», ο Bruce Dickinson φοράει μία ειδική στολή με φλογοβόλα ενσωματωμένα στα χέρια.

«Μερικές φορές παθαίνω λίγα εγκαύματα στα χέρια μου», αστειεύεται, σημειώνοντας ότι περιστασιακά αναγκάζεται να ανατινάξει τον εαυτό του. Στη συνέχεια, ο Bruce Dickinson ξεκινάει «την πιο μανιώδη αλλαγή της βραδιάς», αλλάζοντας εμφανίσεις μεταξύ των τραγουδιών.

Στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ, ο Bruce Dickinson αναλύει λεπτομερώς «τον παράξενο κόσμο στον οποίο ζει, αυτόν τον αστείο μικρό κόσμο των χόμπιτ πίσω από τη σκηνή, ο οποίος είναι σκοτεινός και βρώμικος και τέτοια πράγματα, με πλαστικές κάπες και φλογοβόλα…».

Ο τραγουδιστής των Iron Maiden εξηγεί επίσης την ιδιαίτερη διαδικασία που χρησιμοποιεί για να ηρεμήσει μεταξύ των τραγουδιών, ώστε να μην τραγουδάει κατά λάθος επιθετικά κατά τη διάρκεια ενός πιο αργού τραγουδιού, κάνοντας ασκήσεις αναπνοής σε μια πετσέτα.

Επίσης, ο Bruce Dickinson αναλύει τις υπόλοιπες αλλαγές κοστουμιών και σκηνικών του σόου, εξηγώντας ότι το μεγάλο κρεσέντο της παράστασης, ένα σκετς στο οποίο ανατινάζεται με έναν κωμικά μεγάλο πυροκροτητή TNT, προήλθε από μία τυχαία στιγμή σε προηγούμενη συναυλία, όταν στάθηκε πάνω από ένα κανόνι πυροτεχνημάτων πριν πυροδοτηθεί.

Μετά το «Legacy of the Beast Tour», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, οι Iron Maiden θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2023 μία νέα περιοδεία με τίτλο «Future Past Tour», που θα έχει επίκεντρο το τελευταίο άλμπουμ τους «Senjutsu» και το «Somewhere In Time» του 1986.