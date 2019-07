Μία συναυλία κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

H Ειρήνη Σκυλακάκη επιστρέφει την Πέμπτη 25 Ιουλίου στο roof stage του «Gazarte» με τη μπάντα της για να παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, νέες συνθέσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά, αλλά και διασκευές τραγουδιών που τη συγκινούν διαχρονικά.

Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή για την Ειρήνη, καθώς θα έχει την τιμή και τη χαρά να έχει special guest τον Παύλο Παυλίδη, έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και έναν καλλιτέχνη που θαυμάζει βαθιά.

Δύο διαφορετικές γενιές, δύο καλλιτέχνες με πάθος και συναίσθημα, μία συναυλία που προέκυψε αυθόρμητα κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

Την Ειρήνη θα πλαισιώσουν οι εξαιρετικοί μουσικοί Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα), Χρήστος Πετεβής (βιολί), Θάνος Μιχαηλίδης (ντραμς), Tom Yosi (κιθάρα), Κώστας Γιαννίρης (μπάσο), στα φωνητικά η Κατερίνα Κοζαντινού, ενώ τον ήχο επιμελείται ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Την βραδιά θα ανοίξει ο folk τραγουδοποιός Pelion Rivers του οποίου το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ κυκλοφόρησε σε κασέτα και ψηφιακά το 2018 και είναι βασισμένο σε fingerstyle τεχνικές και αναλογικές μεθόδους ηχογράφησης.

Λίγα λόγια για την Ειρήνη

Η Ειρήνη Σκυλακάκη πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί στη μουσική της καριέρα, ολοκλήρωσε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου SOAS στο Λονδίνο.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο «Wrong Direction», το 2012 σε ηλικία 22 ετών και το τραγούδι «In the Light» ήταν η επίσημη επιλογή του Cosmote Jumping Fish για το φθινόπωρο του 2012, ενώ συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Αν». Το 2014, κυκλοφόρησε το δεύτερο δίσκος της «Before Dawn» και το 2015 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και ακολούθησε η ηχογράφηση του τρίτου δίσκου Matterless», σε παραγωγή Danton Supple (Coldplay, U2, Morrissey, Suede) ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018

Η Ειρήνη έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα, όπως το Release Festival, το En Lefko Festival, Rockwave, ΚΠΙΣΝ, δίπλα σε καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως οι Macy Gray, Jessie Ware, Beirut, Daughter, Cass McCombs, Toploader, Archive, ενώ είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Παράλληλα, στο Λονδίνο έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο «cool» venues για νέους καλλιτέχνες, όπως είναι το Old Blue Last, το The Camden Assembly και το Hoxton Square Bar & Kitchen.

Γενική είσοδος: 8 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21:30

Gazarte

Βουτάδων 32-34, Γκάζι (Σταθμός Μετρό Κεραμεικός)

Tηλ.: 21 0346 0347 | E: info@gazarte.gr

Φωτογραφία: Μαρίζα Καψαμπέλη