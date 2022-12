HYDRA: Η Ειρήνη Σκυλακάκη και ο παραγωγός Danton Supple παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους

Ολόκληρο το άλμπουμ αντλεί έμπνευση από την ποίηση του Leonard Cohen και το νησί της Ύδρας.

Η Ειρήνη Σκυλακάκη επανέρχεται ως ντουέτο με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό παραγωγό Danton Supple, οι οποίοι παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους «HYDRA»

Οι HYDRA είναι το αποτέλεσμα της αμοιβαίας εκτίμησης και κοινής αγάπης της Ειρήνης Σκυλακάκη και του Danton Supple για τις ονειρικές ατμόσφαιρες και τις υπόκωφες εντάσεις.

Οι δυο τους, άλλωστε, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, με τον Danton Supple να υπογράφει την παραγωγή του τρίτου άλμπουμ της, «Matterless».

Ολόκληρος το άλμπουμ αντλεί έμπνευση, μεταξύ άλλων, από την ποίηση του Leonard Cohen και το νησί της Ύδρας, στο οποίο ο Καναδός καλλιτέχνης έζησε μερικά από τα πιο δημιουργικά χρόνια του.

Το άλμπουμ «HYDRA» αποτελείται από 10 τραγούδια, τα οποία είναι σύντομα διάρκεια, αλλά ανοίγουν ευρύχωρα ηχητικά τοπία. Τα φωνητικά της Ειρήνης Σκυλακάκη μιλούν για την αγάπη και την απώλεια και περιβάλλονται από εκλεπτυσμένα ηχητικά στοιχεία.

Για τον Danton Supple, το project HYDRA άνοιξε μια νέα, δημιουργική μορφή συνεργασίας, διαφορετική από ό,τι είχε συνηθίσει στην καριέρα του ως παραγωγός. Οι δύο καλλιτέχνες, συνδέουν δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, παίζοντας με τις στιχουργικές και μελωδικές αντιθέσεις.

Παρά την απόσταση και τις επιπλοκές που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού, το ντουέτο κατάφερε να διατηρήσει μια ουσιαστική επικοινωνία. Οι HYDRA εξελίχθηκαν σταθερά, δημιουργώντας τη δική τους μοναδική ταυτότητα.

Ποιοι είναι οι HYDRA

Η Ειρήνη Σκυλακάκη, είναι από τις σημαντικότερες εκπρόσωπους της νεοψυχεδελικής σκηνής στην Ελλάδα.

Η ψυχεδελική έκφραση, εννοείται με την ουσιαστική έννοια του όρου, δηλαδή, της ειλικρινούς δήλωσης της ψυχής. Τα τραγούδια της είναι γνωστά για τους βαθιά προσωπικούς και συναισθηματικά αποκαλυπτικούς στίχους τους, συνυφασμένους με πειραματικά και συνεχώς εξελισσόμενα στοιχεία.

Ο βραβευμένος με Grammy Danton Supple έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της μουσικής παραγωγής.

Έχει έδρα το Λονδίνο και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς παραγωγούς (Phil Spector, Paul Oakenfold, Brian Eno, Ian Stanley, κ.ά.) και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας σε επίπεδο παραγωγής, μίξης και ηχοληψίας (Coldplay, U2, Ian Brown, Morrissey, Elbow, Suede, Patti Smith, Amy MacDonald, Kylie Minogue, Dave Gahan κ.ά.), ενώ παράλληλα υπογράφει τη μουσική για soundtracks της Sony ATV.

Το νέο άλμπουμ «HYDRA» κυκλοφορεί τώρα από την 3,14 Records και είναι διαθέσιμο στο Spotify.

Το tracklist του άλμπουμ «HYDRA»

1. Labyrinth

2. David Hands

3. Jenny

4. Messengers

5. Transitional

6. Pale Grey Suit

7. Your Way My Way

8. Salty

9. Hydra

10. Folk