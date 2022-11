Irene Cara: Πέθανε η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια των «Fame» και «Flashdance»

Η Irene Cara πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Η Irene Cara, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός που ερμήνευσε τα ομότιτλα τραγούδια των ταινιών «Fame» και «Flashdance», πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Η εκπρόσωπός της, Judith A. Moose, ανακοίνωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι τα αιτία του θανάτου της είναι «προς το παρόν άγνωστα».

«Με μεγάλη μου λύπη, ανακοινώνω εκ μέρους της οικογένειας το θάνατο της Irene Cara. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός πέθανε στο σπίτι της στη Φλόριντα», έγραψε.

«Τα αίτια του θανάτου της παραμένουν προς στιγμήν άγνωστα και θα δημοσιοποιηθούν όταν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες», συνέχισε.

«Η οικογένεια της Irene έχει ζητήσει να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της καθώς πενθεί. Ήταν μία υπέροχα προικισμένη ψυχή, της οποίας η κληρονομιά θα ζει για πάντα μέσα από τη μουσική και τις ταινίες της», τόνισε.

Η Irene Cara έγινε για πρώτη φορά γνωστή υποδυόμενη στην ταινία «Fame» του 1980 την μαθήτρια λυκείου Coco Hernandez που φιλοδοξούσε να γίνει σταρ. Η Cara όχι μόνο έπαιξε στην ταινία, αλλά ηχογράφησε και το ομώνυμο τραγούδι «Fame».

Το «Fame» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, όπως και το «Out Here on My Own», ένα άλλο τραγούδι από την ίδια ταινία που ερμήνευσε η Irena Cara.

Ο σκηνοθέτης του «Fame», Alan Rudolph, αρχικά αμφέβαλε ότι η Irene Cara είχε τις μουσικές ικανότητες για να τραγουδήσει τα τραγούδια. Ο συνθέτης Michael Gore του τηλεφώνησε σύντομα, αφού είχε δουλέψει με την Cara στο στούντιο, για να τον ενημερώσει ότι είχαν στα χέρια τους μία μεγάλη φωνή.

Η Irene Cara, η οποία είχε κάνει εμφανίσεις στην τηλεόραση και στη σκηνή από τότε που ήταν παιδί, είχε πολλές ομοιότητες με τον χαρακτήρα της στο «Fame», γεγονός που τη βοήθησε στον ρόλο της.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι η αχαλίνωτη φιλοδοξία του χαρακτήρα της Coco στην ιστορία μας, καθρέφτιζε σε μεγάλο βαθμό εκείνη της Irene στην πραγματική ζωή», θυμάται ο Rudolph.

Αλλά η Irene Cara θα σημείωνε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία με το «Flashdance… What A Feeling» για την ταινία «Flashdance».

Η ρομαντική δραματική ταινία του 1983 για μία χορεύτρια που ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Το ομώνυμο τραγούδι ήταν εξίσου δημοφιλές, με την Irene Cara να λαμβάνει το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι και το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία.

Η Irene Cara ηχογράφησε ξανά το «Flashdance… What A Feeling» με τον DJ BoBo για την ταινία «The Full Monty» (Άντρες Με Τα Όλα Τους) του 1997.

Ως ηθοποιός, η Irene Cara είχε συμμετάσχει σε ταινίες όπως το «City Heat» (Δύο καθάρματα στην ίδια πόλη) το 1984 με Burt Reynolds και τον Clint Eastwood, το «Certain Fury» το 1985 με τον Tatum O’Neal, ενώ έκανε επίσης μία περιοδεία με το μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar» στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990.

Η Irene Cara ήταν παντρεμένη με τον κασκαντέρ και σκηνοθέτη Conrad Palmisano από το 1986 μέχρι το διαζύγιό τους το 1991.