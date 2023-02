Irene Cara: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της τραγουδίστριας του «Fame»

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων – Η Irene Cara έπασχε από διαβήτη

Ο θάνατος της Irene Cara οφείλεται σε υπέρταση και υψηλή χοληστερόλη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια των επιτυχιών «Fame» και «Flashdance… What A Feeling» πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2022 στο σπίτι της στο Λάργκο της Φλόριντα σε ηλικία 63 ετών.

Σύμφωνα με έγγραφα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην κομητεία Πινέλας της Φλόριντα, ως αιτία θανάτου της Irene Cara αναγράφεται η αρτηριοσκληρωτική αγγειακή νόσος και η αρτηριακή υπέρταση.

Τα έγγραφα, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, αναφέρουν επίσης ότι η Irene Cara ήταν διαβητική.

Η αρτηριακή υπέρταση, ή αλλιώς γνωστή ως υπέρταση ή υψηλή αρτηριακή πίεση, τριπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες ασθενείς, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η αρτηριοσκληρωτική αγγειακή νόσος ή αθηροσκλήρωση προκαλείται από την υψηλή χοληστερόλη και μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβους αίματος.

Η Irene Cara έγινε για πρώτη φορά γνωστή υποδυόμενη στην ταινία «Fame» του 1980 την μαθήτρια λυκείου Coco Hernandez που φιλοδοξούσε να γίνει σταρ. Η Cara όχι μόνο έπαιξε στην ταινία, αλλά ηχογράφησε και το ομώνυμο τραγούδι «Fame».

Το «Fame» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, όπως και το «Out Here On My Own», ένα άλλο τραγούδι από την ίδια ταινία που ερμήνευσε η Irena Cara.

Η Irene Cara σημείωσε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία με το «Flashdance… What A Feeling» για την ταινία «Flashdance», για το οποίο έλαβε το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι και το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία.

Αν και κάποτε τραγούδησε στο «Fame» ότι ήθελε οι άνθρωποι να θυμούνται το όνομά της, η Irene Cara φέρεται να είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

«Δεν μιλούσε σε κανέναν», δήλωσε τον Δεκέμβριο στη New York Post η Roseann Nolan, η οποία ζούσε απέναντι από την τραγουδίστρια. «Δεν ήξερα καν ότι έμενε εκεί μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Ήταν το καλύτερα κρυμμένο μυστικό όλων των εποχών», πρόσθεσε.

Η 59χρονη Maria Contreras, η οποία κατοικεί στο διπλανό οίκημα, είπε επίσης στην Post ότι η Irene Cara δεν δεχόταν ποτέ τις προσκλήσεις της να κάνουν βόλτες στην παραλία ή να γνωριστούν.

Η Contreras ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να γίνει φίλη με την Cara, ακόμη και πριν μάθει για το λαμπερό παρελθόν της, αλλά κανείς, ακόμη και ο άντρας που κούρευε την αυλή της, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο σπίτι της.

«Σε χαιρετούσε έξω από το γκαράζ. Θύμωσε πολύ μαζί μου όταν κατέβασα έναν φράχτη ανάμεσα στα σπίτια μας επειδή ήθελα να βάλω έναν καινούργιο. Μου έστελνε τόσο τρελά μηνύματα που τα αποθήκευσα στο τηλέφωνό μου. Ανησυχούσε ότι δεν θα ήταν ασφαλής με τον φράχτη κατεβασμένο, έστω και για μια ημέρα», θυμήθηκε η Maria Contreras.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της Irene Cara, Judith Moose, και η επί σχεδόν δύο δεκαετίες μάνατζέρ της στο Λος Άντζελες, Betty McCormick, έχουν διαφορετική εκδοχή.

Η McCormick δήλωσε στην Post ότι διαφωνεί με την εικόνα που δίνουν οι γείτονές για τα τελευταία χρόνια της Cara, αλλά παραδέχτηκε ότι η πανδημία του COVID-19 ήταν μία δύσκολη περίοδος για την τραγουδίστρια.

«Φοβόταν πολύ μήπως κολλήσει τον. Δυσκολεύτηκε πραγματικά κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου», σημείωσε η McCormick.

Οι εκπρόσωποί της δήλωσαν επίσης στην Post ότι η Irene Cara εγκατέλειψε το Χόλιγουντ και τη μουσική βιομηχανία με τους δικούς της όρους, ως επί το πλείστον, και αποκάλυψαν ότι προσπαθούσε να αναζωογονήσει την καριέρα της τους μήνες πριν από το θάνατό της.