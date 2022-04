Interpol: Ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και μοιράζονται το single «Toni»

Ο Paul Banks τραγουδά: «Ακόμα σε φόρμα, οι μέθοδοι μου εκλεπτυσμένες». Αυτοί είναι οι στίχοι από το «Toni», το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το νέο άλμπουμ των Interpol με τίτλο «The Other Side of Make-Believe», που θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου από τη Matador.

Μέσα από τα νέα τραγούδια φαίνεται ξεκάθαρα η λαχτάρα του συγκροτήματος να εξερευνήσει νέα μονοπάτια. H εκρηκτική κιθάρα του Daniel Kessler, τα τύμπανα του Samuel Fogarino που ξεφεύγουν από την ακρίβεια που γνωρίζαμε και η ηχηρή φωνή του Paul Banks αποπνέουν ένα συναίσθημα που είναι πιθανό να αγγίξει τους περισσότερους θαυμαστές της μπάντας.

Άλλωστε, όπως λέει ο Banks: «υπάρχει πάντα μία έβδομη φορά για μία πρώτη εντύπωση.»

Το πρώτο single είναι το «Toni» και συνοδεύεται από ένα video που αποτελεί το πρώτο μέρος ενός χορευτικού φιλμ το οποίο σκηνοθέτησε ο Van Alpert (Post Malone, Machine Gun Kelly)/ Το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει σύντομα.

Μιλώντας για τη συνεργασία αυτή, ο Paul Banks των Interpol περιέγραψε: «Ήταν φανταστική συνεργασία μας με τον Van Alpert για το video του Toni. Συνδεθήκαμε μέσω των κοινών μας κινηματογραφικών γούστων αλλά και από ένα πάθος για κλασικά μουσικά βίντεο των Glazer, Cunningham και Jonze. Ο Van, κατά τη γνώμη μου, είναι στην ίδια θέση με αυτούς τους θρύλους και ενθουσιάστηκα πολύ βλέποντάς τον πως δουλεύει»

Ο Van Alpert δήλωσε: «Έγραψα μία τρελή ιδέα που αισθανόμουν ότι ήταν κάτι νέο για τους Interpol. Ένα σύγχρονο χορευτικό φιλμ. Ήταν ένα όνειρο να δουλέψω με την αγαπημένη μου μπάντα. Ο Paul Banks είναι ο συνδετικός κρίκος όλων και έδωσε στην ιδέα ένα άλλο επίπεδο γιατί είναι εκ φύσεως εξαιρετικός ηθοποιός, καλλιτέχνης και συνεργάτης.»

Το «The Other Side of Make-Believe» άρχισε να δημιουργείται το 2020 εξ αποστάσεως. Στις αρχές του 2021, οι Interpol βρέθηκαν και πάλι μαζί σε ένα νοικιασμένο σπίτι στο Catskills για να δουλέψουν το νέο υλικό τους. Το άλμπουμ ολοκληρώθηκε μέσα σε εκείνη χρονιά, στο Βόρειο Λονδίνο, σε συνεργασία – για πρώτη φορά – με τον βετεράνο της παραγωγής Flood (Mark Ellis) αλλά και τον Alan Moulder.

We're excited to announce our 7th studio album, The Other Side of Make-Believe, will be released on July 15th on @matadorrecords.https://t.co/owvIFxn8mr pic.twitter.com/xp4okzRa5e

— Interpol (@Interpol) April 7, 2022