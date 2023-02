Οι Inhaler κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Cuts & Bruises»

Το ανερχόμενο συγκρότημα από την Ιρλανδία κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του.

Οι Inhaler επιστρέφουν με το δεύτερο άλμπουμ τους «Cuts & Bruises», που κυκλοφορεί από την Polydor Records/Universal Music Canada.

Το «Cuts & Bruises», σε παραγωγή του μακροχρόνιου συνεργάτη των Inhaler, Antony Genn, περιλαμβάνει 11 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το πρόσφατο single «If You’re Gonna Break My Heart» καθώς και το δυναμικό «Love Will Get You There» και τον εορταστικό ύμνο του περασμένου καλοκαιριού «These Are The Days».

Μετά από μία παρατεταμένη περιοδεία, το δεύτερο άλμπουμ των Inhaler άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά τα Χριστούγεννα του 2021 στο The Nunnery, τον χώρο που κάνουν πρόβες στη γενέτειρά τους, το Δουβλίνο, με τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος – τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Elijah Hewson, τον μπασίστα Robert Keating, τον κιθαρίστα Josh Jenkinson και τον ντράμερ Ryan McMahon – να γράφουν και να κάνουν πρόβες πολλά νέα τραγούδια.

«Ήμασταν μόνο οι τέσσερις μας που τζαμάραμε στο live room και προσπαθούσαμε να βρούμε ιδέες επί τόπου. Το γεγονός ότι παίζαμε ζωντανά για μερικούς μήνες πριν, βοήθησε πραγματικά να διαμορφώσουμε την κατεύθυνση που θέλαμε να ακολουθήσουμε», εξηγεί ο Robert Keating.

«Η θεματολογία των τραγουδιών εξακολουθεί να αφορά θέματα ενηλικίωσης – τα τυπικά πράγματα που γράφεις όταν είσαι έφηβος», προσθέτει ο Hewson, ο κύριος στιχουργός του συγκροτήματος.

«Αλλά το θέμα άρχισε επίσης να αφορά λίγο περισσότερο τη συμμετοχή σε μια μπάντα. Αυτά τα τραγούδια έχουν να κάνουν λιγότερο με τον κόσμο γύρω μας και περισσότερο με το τι συμβαίνει μέσα στους Inhaler», αναφέρει.

Το «Cuts & Bruises» διαδέχεται το πρώτο άλμπουμ των Inhaler, το «It Won’t Always Be Like This», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των επίσημων charts του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Το «It Won’t Always Be Like This», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021, έγινε το παρθενικό άλμπουμ συγκροτήματος με τις ταχύτερες πωλήσεις σε βινύλιο αυτόν τον αιώνα.

Σε ένα άλλο εντυπωσιακό ρεκόρ, οι Inhaler έγιναν το πρώτο ιρλανδικό συγκρότημα που κατέκτησε την κορυφή των Album Charts με το ντεμπούτο του μετά από 13 χρόνια.

Οι Inhaler ξεκινούν μία σειρά από sold-out συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το μήνα, πριν κατευθυνθούν στις ΗΠΑ για μία πολύμηνη περιοδεία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τους Arctic Monkeys στην ευρωπαϊκή περιοδεία τους, πριν δώσουν τις μεγαλύτερες headline εμφανίσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα στο Victoria Warehouse του Μάντσεστερ (19 Μαΐου) και στο Brixton Academy του Λονδίνου (20 Μαΐου).

Το καλοκαίρι οι Inhaler θα συνοδεύσουν τον Harry Styles στο Slane Castle και τον Sam Fender στο St James Park, ενώ θα εμφανιστούν επίσης στα φεστιβάλ TRNSMT και Reading & Leeds.

Βρείτε επίσης παρακάτω το άλμπουμ στο Spotify.