Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Phil Murphy, ανακήρυξε την 23η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα του Bruce Springsteen, ημερομηνία που τυχαίνει να είναι και τα γενέθλια του τραγουδιστή.

Ο κυβερνήτης έκανε την ανακοίνωση το Σάββατο 15 Απριλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης American Music Honors που έλαβε χώρα στο Αρχείο και Κέντρο Αμερικανικής Μουσικής «Bruce Springsteen» στο Πανεπιστήμιο Monmouth στο West Long Branch του Νιου Τζέρσεϊ.

«Ο Bruce Springsteen είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, εμβληματικούς και επιδραστικούς μουσικούς – και κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ – όλων των εποχών», δήλωσε ο κυβερνήτης Murphy.

Διαφήμιση

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον Bruce για όλα όσα έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει, από το ότι μας κάνει δώρο τη μουσική του μέχρι ότι αφιερώνει τον χρόνο του για τα θέματα που είναι σημαντικά για εκείνον, συμπεριλαμβανομένου του να κάνει τα Αρχεία και το Κέντρο Αμερικανικής Μουσικής ένα αποθετήριο που θα εμπνεύσει τους τραγουδοποιούς και τους τραγουδιστές του αύριο», πρόσθεσε.

«Τον ευχαριστούμε που έδειξε στον κόσμο τι σημαίνει να ζούμε τις αξίες μας στο Νιου Τζέρσεϊ. Είναι τιμή και υπερηφάνεια για εμένα που ανακηρύττω τα γενέθλιά του ως Ημέρα του Bruce Springsteen στο Νιου Τζέρσεϊ», ανέφερε.

Την εκδήλωση παρουσίασε ένας άλλος καταγόμενος από το Νιου Τζέρσεϊ, ο Jon Stewart.

Στην εκδήλωση, ο κυβερνήτης Phil Murphy είπε επίσης: «Για να λέμε την αλήθεια, γνωρίζω τη θέση μου στην ιεραρχία του Νιου Τζέρσεϊ. Εξάλλου, μπορεί να είμαι το 56ο άτομο που ονομάζεται “κυβερνήτης”, αλλά θα υπάρχει πάντα μόνο ένα “αφεντικό”».

Bruce Springsteen is one of the most iconic and influential musicians – and New Jerseyans – of all time, period.

And so, I am both honored and proud to announce @springsteen's birthday, Sept. 23, will officially be known as Bruce Springsteen Day in the Garden State. pic.twitter.com/Ux5B54jdlB

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 16, 2023