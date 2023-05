Imagine Dragons: Τραγούδησαν για τους σεναριογράφους που απεργούν έξω από το Netflix

Οι Imagine Dragons πραγματοποίησαν μία ακουστική εμφάνιση – έκπληξη για τους σεναριογράφους που διαμαρτύρονταν έξω από τα γραφεία του Netflix στο Λος Άντζελες την Τρίτη 9 Μαΐου, δηλώνοντας την υποστήριξή τους στην απεργία τους.

Ο τραγουδιστής Dan Reynolds και ο κιθαρίστας Daniel Wayne Sermon έπαιξαν το βραβευμένο με Grammy τραγούδι τους «Radioactive» και το «Whatever It Takes».

Καθώς ο Dan Reynolds τραγουδούσε από ένα μεταλλικό παγκάκι στο πάρκο μπροστά από το κτίριο του Netflix, το πλήθος που κρατούσε πλακάτ με το σύνθημα «Το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής απεργεί!», τραγουδούσε μαζί του τις επιτυχίες του συγκροτήματος.

Οι Imagine Dragons προσθέτουν το όνομά τους στον αυξανόμενο αριθμό δημόσιων προσώπων που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην απεργία της WGA, του σωματείου που εκπροσωπεί 11.500 σεναριογράφους του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και άλλων ψυχαγωγικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden τοποθετήθηκε σχετικά με την απεργία πριν από την προβολή της σειράς «American Born Chinese» του Disney+ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Ελπίζω ειλικρινά να επιλυθεί η απεργία των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ και να δοθεί στους σεναριογράφους μία δίκαιη συμφωνία που τους αξίζει το συντομότερο δυνατό», είπε στο κοινό που περιελάμβανε τους πρωταγωνιστές και τους παραγωγούς της σειράς.

Η Jennifer Coolidge στάθηκε επίσης αλληλέγγυα στους σεναριογράφους του WGA όταν παρέλαβε το βραβείο Comedic Genius (Κωμική Ιδιοφυΐα) κατά τη διάρκεια των MTV Movie & TV Awards 2023 την Κυριακή 7 Μαΐου.

«Σχεδόν όλες οι σπουδαίες κωμωδίες ξεκινούν από σπουδαίους σεναριογράφους και, και απλά πιστεύω ότι, ξέρετε, ως υπερήφανο μέλος του Σωματείου Ηθοποιών της Οθόνης (SAG), στέκομαι εδώ μπροστά σας απόψε, ξέρετε, πλάι – πλάι με τις αδελφές και τους αδελφούς μου από τη WGA που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, αγωνίζονται για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών παντού», είπε στην ομιλία της.

Imagine Dragons totally crushing it in support of writers at Netflix. #WritersStrike #WGAStrong pic.twitter.com/TQxchZ9z9g

— Gennefer Gross (@Gennefer) May 9, 2023