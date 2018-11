Ο καινούργιος δίσκος των Imagine Dragons είναι γεγονός.

Οι Imagine Dragons, μία από τις πιο αγαπημένες ξένες μπάντες του ελληνικού κοινού, κυκλοφορούν από τις KIDinaKORNER και Interscope Records / Universal Music το νέο άλμπουμ «Origins».

Το «Origins» είναι ο τέταρτος ολοκληρωμένος δίσκος του αμερικανικού pop – rock συγκροτήματος και έρχεται 16 μήνες μετά το πλατινένιο «Evolve», το οποίο σύστησε αγαπημένες επιτυχίες όπως το πέντε φορές πλατινένιο «Believer», το πλατινένιο «Thunder», το «Whatever It Takes» και το «Next To Me».

Το «Evolve» προτάθηκε για τον τίτλο του «Καλύτερου Pop Vocal Άλμπουμ» στα εξηκοστά Βραβεία Grammy, χαρίζοντας στην μπάντα του Dan Reynolds την πρώτη της υποψηφιότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία του κορυφαίου μουσικού θεσμού.

Σύμφωνα με τους Imagine Dragons, το «Origins» είναι το «αδελφάκι» του «Evolve»:

«Πρόκειται για την αναζήτηση νέου εδάφους αλλά και για την εκτίμηση των ριζών σου», εξηγεί ο frontman Dan Reynolds. «Όταν δημιουργούμε, δημιουργούμε χωρίς σύνορα, χωρίς κανόνες. Το βρίσκουμε συναρπαστικό να κάνουμε μουσική που μοιάζει σε εμάς διαφορετική και νέα.»

Οι Imagine Dragons ένωσαν δυνάμεις με τους παραγωγούς Joel Little (Lorde, Khalid), Mattman & Robin (Selena Gomez, Carly Rae Jepsen) και τον John Hill (Florence + the Machine) για σμιλέψουν τον ήχο του «Origins».

Με το συγκρότημα να συνδυάζει αρμονικά rock, hip-hop, pop και folk, το άλμπουμ διαθέτει υφές που δεν αποσπούν την προσοχή από το ουσιαστικό στοιχείο του συγκροτήματος: Στίχοι που αναφέρονται σε μία μερικές φορές επώδυνη αυτογνωσία, αλλά ανεβάζουν τη διάθεση και εμπνέουν.

Προπομποί του νέου άλμπουμ «Origins» των Imagine Dragons ήταν τέσσερα singles:

Το «Natural», που έχει διανύσει πέντε εβδομάδες στο Νο1 των εναλλακτικών ραδιοφώνων των ΗΠΑ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ μεταδόσεων στο συγκεκριμένο είδος, αλλά και το «Zero», το τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε το συγκρότημα για τις ανάγκες της επερχόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ralph Breaks the Internet» (Ραλφ Εναντίον Ίντερνετ) της Disney, το απελευθερωτικό «Machine» και το ειλικρινές «Bad Liar».