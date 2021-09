Οι Imagine Dragons κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Mercury – Act 1»

Το νέο άλμπουμ των Imagine Dragons ξεχωρίζει για τις συγκλονιστικές στιγμές στιχουργικής ειλικρίνειας.

Οι Imagine Dragons παρουσιάζουν το πέμπτο studio album τους, με τίτλο «Mercury – Act 1», που κυκλοφορεί από την KIDinaKORNER / Interscope Records / Universal Music.

Το αμερικανικό rock συγκρότημα συνεργάστηκε για την παραγωγή του άλμπουμ με τον καταξιωμένο παραγωγό Rick Rubin.

Το «Mercury – Act 1» είναι μια ειλικρινής δισκογραφική δουλειά που απορρίπτει της χρήση μεταφορών στους στίχους και αντ’ αυτού ασπάζεται τις συναισθηματικές ακρότητες, χωρίς να κρατά τίποτα κρυφό.

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από τη λέξη «mercurial» (ευμετάβλητος / ασταθής).

«Όλος αυτός ο δίσκος πραγματεύεται τα καλά και τα πολύ κακά, και από εκεί προήλθε το όνομα “Mercury”», είπε ο frontman Dan Reynolds σε ένα trailer για το «Mercury – Act 1» που κυκλοφόρησε προηγουμένως.

«Έτσι, αυτό με το οποίο ασχολείται αυτός ο δίσκος, είναι η αντιμετώπιση της θλίψης, η αντιμετώπιση της απώλειας των ανθρώπων, αλλά και ο εορτασμός της ζωής», εξήγησε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι «Demons» της μπάντας έγινε διαμαντένιο (10 φορές πλατινένιο) στις Ηνωμένες Πολιτείες από την RIAA, με τους Imagine Dragons να είναι το μοναδικό συγκρότημα που έχει τρία διαμαντένια singles στο ενεργητικό του, καθώς την ίδια διάκριση έχουν επιτύχει ήδη το «Radioactive» (14 φορές πλατινένιο) και το «Believer» (10 φορές πλατινένιο).

Το «Radioactive» είναι επίσης μαζί με το «Old Town Road» του Lil Nas X και το «Somebody That I Used To Know» του Gotye τα μοναδικά singles που έχουν γίνει επίσημα 14 φορές πλατινένια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Mercury – Act 1» είναι η πρώτη νέα δισκογραφική δουλειά των Imagine Dragons μετά το άλμπουμ «Origins» του 2018 και περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά singles «Wrecked», «Cutthroat» και «Follow You», τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα σε Spatial Audio.

Τα «Follow You» και «Cutthroat», που κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα τον Μάρτιο, ήταν τα πρώτα δείγματα του άλμπουμ. Το «Follow You» έφτασε στο Νο. 1 των εναλλακτικών ραδιοφώνων στις ΗΠΑ και στο Alternative Airplay Chart του Billboard, καταγράφοντας την ταχύτερη άνοδο του συγκροτήματος στην κορυφή αυτών των charts.

Το νεότερο single του άλμπουμ «Mercury – Act 1», το «Wrecked», είναι μια εξομολογητική εξέταση της θλίψης, που γράφτηκε από τον Dan Reynolds μετά το θάνατο της κουνιάδας του από καρκίνο το 2019.

Με πωλήσεις 46 εκατομμυρίων albums και 55 εκατομμυρίων τραγουδιών παγκοσμίως, καθώς και 74 δισεκατομμύρια streams συνολικά, οι Imagine Dragons παραμένουν ένα από τα rock συγκροτήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις, έχοντας επαναπροσδιορίσει το είδος με την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ «Mercury – Act 1» των Imagine Dragons στο YouTube: