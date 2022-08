Οι Imagine Dragons γιορτάζουν τα 10 χρόνια του πρώτου άλμπουμ τους «Night Visions»

Η επανέκδοση του «Night Visions» θα περιλαμβάνει δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Οι Imagine Dragons γιορτάζουν την επέτειο των δέκα ετών του επιτυχημένου πρώτου άλμπουμ τους «Night Visions» με μία διευρυμένη έκδοση που θα κυκλοφορήσει από τις KIDinaKORNER / Interscope Records / Universal Music στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Expanded Edition του «Night Visions» διαθέτει εννέα επιπλέον κομμάτια και δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί ταυτόχρονα και έχουν τους τίτλους «Love of Mine» και «Bubble».

Η επετειακή έκδοση του «Night Visions» θα είναι διαθέσιμη σε όλα τις ψηφιακές μορφές και σε φυσικές μορφές: Σε διπλό LP βινύλιο, το οποίο διαθέτει το αρχικό εξώφυλλο συν μια λιθογραφία για την επέτειο των δέκα ετών των άλμπουμ, σε διπλό CD και σε διπλή κασέτα.

Θα κυκλοφορήσει επίσης ένα διπλό LP βινύλιο της Expanded Edition σε κίτρινο καναρινί χρώμα σε περιορισμένη έκδοση.

Η Super Deluxe Edition του άλμπουμ «Night Visions» των Imagine Dragons αποτελείται από 4 CD + 1 DVD (Αρχικό Άλμπουμ, Bonus Tracks, Night Visions Live, Remixes και The Making of Night Visions σε DVD) και πολύ ακόμα υλικό.

Το επτά φορές πλατινένιο «Night Visions» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, ανοίγοντας το δρόμο για ένα τολμηρό νέο μέλλον για τη ροκ μουσική. Το άλμπουμ ανέβηκε στο No. 2 στο Billboard 200 και χάρισε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς, απαράμιλλους και αναπόφευκτους μουσικούς ύμνους της τελευταίας δεκαετίας.

Το «Night Visions» ξεπέρασε τον εντυπωσιακό αριθμό των 20 εκατομμυρίων πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το διαμαντένιο single «Radioactive» (14 φορές πλατινένιο) κέρδισε ένα βραβείο Grammy στην κατηγορία της Καλύτερης Rock Ερμηνείας και ήταν επίσης υποψήφιο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς».

Το άλμπουμ παρέμεινε στο Billboard 200 για 408 εβδομάδες συνολικά.

Το «Night Visions», το οποίο έχει γίνει πλατινένιο ή πολυπλατινένιο σε 15 χώρες, περιλαμβάνει τραγούδια όπως το «Radioactive», το διαμαντένιο «Demons» (10 φορές πλατινένιο), το «It’s Time» (6 φορές πλατινένιο), το «On Top Of The World» (4 φορές πλατινένιο), το «Bleeding Out» (πλατινένιο), το «Amsterdam» (πλατινένιο) και το «Hear Me» (χρυσό).

Οι Imagine Dragons έγραψαν ξανά ιστορία πρόσφατα όταν το «Thunder» έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ και αναδείχθηκαν στο πρώτο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής που έχει στο ενεργητικό του τέσσερα διαμαντένια singles.

Τα άλλη τρία singles των Imagine Dragons που έχουν γίνει διαμαντένια είναι το «Radioactive», το «Demons» και το «Believer».

Εν τω μεταξύ, το νέο διπλό άλμπουμ τους, «Mercury – Acts 1 & 2» ανέβηκε στο Νο. 12 του Billboard 200 και απέσπασε μερικές από τις καλύτερες κριτικές στην καριέρα του συγκροτήματος μέχρι σήμερα.

Το tracklist της Expanded Edition του «Night Visions»

CD 1

1. Radioactive

2. Tiptoe

3. It’s Time

4. Demons

5. On Top Of The World

6. Amsterdam

7. Hear Me

8. Every Night

9. Bleeding Out

10. Underdog

11. Nothing Left To Say / Rocks

CD 2

1. Cha-Ching (Till We Grow Older)

2. Working Man

3. My Fault

4. Round And Round

5. The River

6. America

7. Selene

8. Fallen

9. Cover Up

10. Love of Mine (Demo)

11. Bubble (Demo)