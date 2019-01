Οι Imagine Dragons ενώνουν δυνάμεις με τον Lil Wayne σε μία νέα εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού «Believer», που κυκλοφορεί από τις KIDinaKORNER και Interscope Records / Universal Music.

Η αρχική έκδοση του τραγουδιού κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2017 και άνοιξε το δρόμο για τον για το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος, το υποψήφιο για Grammy «Evolve», το οποίο ακολούθησε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς.

Το «Believer» έχει γίνει πέντε φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και αποτέλεσε το πέμπτο εμπορικότερο single για το 2017 στη χώρα, έχοντας υπερβεί το ενάμιση εκατομμύριο σε πωλήσεις.

Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 4 του «Billboard Hot 100» και κυριάρχησε για 19 εβδομάδες στην κορυφή των «Hot Rock Songs», για 13 εβδομάδες στην πρώτη θέση των εναλλακτικών τραγουδιών και για έξι εβδομάδες στο Νο. 1 των «Adult Pop Songs».

Το «Believer» γνώρισε επιτυχία σε πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το ελληνικό κοινό έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στο single και απέδειξε για ακόμα μία φορά τη σταθερή προτίμηση που έχει στους Imagine Dragons.

our Believer collab with @LilTunechi from our CFP halftime performance tonight is up right here: https://t.co/cROpX9yX45

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) January 8, 2019