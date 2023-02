Ο Ηλίας Βρεττός παρουσιάζει την unplugged έκδοση του «Σε Κάποιο Μήνυμα»

Το τραγούδι «Σε Κάποιο Μήνυμα» του Ηλία Βρεττού γοητεύει ξανά με μία unplugged εκδοχή.

Ο Ηλίας Βρεττός μας κάνει άλλη μία μουσική έκπληξη και παρουσιάζει την πρόσφατη επιτυχία «Σε Κάποιο Μήνυμα» σε μία ιδιαίτερη unplugged έκδοση.

Ο επιτυχημένος και αγαπητός καλλιτέχνης συνεχίζει το προσωπικό του σερί των επιτυχιών με ένα γεμάτο συναίσθημα τραγούδι για όλα εκείνα τα μηνύματα που έμειναν στο κινητό μας μετά από ένα χωρισμό.

Το «Σε Κάποιο Μήνυμα» αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, βρέθηκε στα top trends του YouTube και ξεχωρίζει στο ραδιοφωνικό airplay, καθώς, μεταξύ άλλων, έγινε biggest increase in plays, highest climber και biggest increase in audience στο επίσημο IFPI Airplay Chart by MediaInspector.

Το τελευταίο single του Ηλία Βρεττού έχει εμφανιστεί επίσης στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart

Θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη που δέχθηκε ακόμα ένα τραγούδι του, ο Ηλίας Βρεττός μας χαρίζει το «Σε Κάποιο Μήνυμα» σε μία unplugged version και μας γοητεύει.

Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Χρήστου Χιώνη ενώ τους στίχους τους έχει υπογράψει η Αγγελική Μακρυνιώτη.

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Βρεττός χαρίζει μοναδικές στιγμές διασκέδασης στις sold out εμφανίσεις του κάθε Σάββατο και Κυριακή, μαζί με την Demy στο «Mezzo Athens Party Stage» στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο, καθώς και κάθε Τετάρτη στο «Ensayar» της Θεσσαλονίκης.

Η unplugged version του «Σε Κάποιο Μήνυμα» κυκλοφορεί, όπως και η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού, από την Panik Platinum.

