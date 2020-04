Ο Ηλίας Καμπακάκης επιστρέφει «Με Ανάσα Κομμένη»

View this post on Instagram

Ο @ilias_kampakakis επιστρέφει με νέο τραγούδι με τίτλο «Με Ανάσα Κομμένη», σε μουσική του ίδιου και στίχους της @eleni_giannatsoulia. 🤩 Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή 10/4. Μείνετε συντονισμένοι. 🎸