Οι Il Volo για πρώτη φορά στο Ηρώδειο

Οι Ιl Volo επιθυμούσαν πάντα να εμφανιστούν στο Ηρώδειο.

Οι Il Volo έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία μαγική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Το 2009 τρεις νέοι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν μεμονωμένα στο talent show «Ti lascio una canzone», του ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού RAI 1. Τα ονόματα τους ήταν τα Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble.

Αμέσως εντοπίστηκαν από τον Michele Torpedine, τον μάνατζερ που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία των Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia και Biagio Antonacci, ο οποίος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους σε παγκόσμιες καλλιτεχνικές περιοδείες.

Χάρη στο εξαιρετικό ερμηνευτικό ταλέντο τους τόσο ατομικά όσο και ως τρίο, οι Il Volo έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι πρώτοι Ιταλοί καλλιτέχνες στην ιστορία που υπέγραψαν συμβόλαιο με μία μεγάλη αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, την Geffen Records.

Το άλμπουμ τους «Il Volo» (2010), έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top 10 του Billboard των ΗΠΑ.

Οι Il Volo εμφανίστηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Unicef στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο Κέρας της Αφρικής.

Η «Special Christmas Edition» του «Il Volo» σημείωσε πωλήσεις άνω του εκατομμυρίου αντιτύπων.

Μετά την πρώτη παγκόσμια περιοδεία τους και τη μετάδοση του πρώτου τους τηλεοπτικού αφιερώματος, το οποίο προβλήθηκε πάνω από 1.000 φορές, οι Il Volo έγιναν αστέρες διεθνούς βεληνεκούς.

Επίσης, το 2010, οι Il Volo ήταν μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στην εκδήλωση «We Are The World for Haiti», μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole και will.i.am από τους Black Eyed Peas.

Οι Il Volo δημιούργησαν τα επόμενα χρόνια ένα απίστευτο βιογραφικό με συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως η Barbra Streisand σε συναυλίες, με δισκογραφικές συνεργασίες με τους Placido Domingo και Eros Ramazzotti.

Η δισκογραφία τους έχει καταγράψει απίστευτα νούμερα πωλήσεων και κατόρθωσαν να γεμίζουν θέατρα, κλειστά γήπεδα και στάδια παγκοσμίως.

Οι Il Volo έχουν κατακτήσει την πρώτη και δεύτερη θέση στο Billboard Classical Crossover Chart, έχουν λάβει ένα βραβείο στα Latin Billboard Awards, έχουν κερφίσει το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, έχουν αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Latin Grammy και διαθέτουν και πολλές άλλες διακρίσεις.

Το 2015, τερμάτισαν στην τρίτη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη με το τραγούδι τους «Grande Amore».

Οι Ιl Volo, οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία του Ηρωδείου και επιθυμούσαν να εμφανιστούν σε αυτό το μοναδικό μνημείο, επισκέπτονται για πρώτη φορά τη χώρα μας για μία συναυλία.

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr, 11876 και του δικτύου των μεταπωλητών του Viva.